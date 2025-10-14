Ingrid Guimarães revela acordo sigiloso com companhia aérea após ser constrangida em voo

Ingrid Guimarães recordou o constrangimento que passou em um voo da American Airlines de Nova Iorque para o Rio de Janeiro, em março deste ano, durante sua participação no “De Frente com Blogueirinha”, nesta segunda-feira (13/10). A atriz revelou que fez um acordo sigiloso com a empresa, após ter sido coagida para mudar de lugar na aeronave.

“A gente conversou. Eles me ligaram, foram muito educados e eu contei que fizemos um acordo e foi ótimo”, declarou ela ao explicar o motivo de não ter processado a companhia em questão pelo episódio polêmico, que causou grande repercussão.

A artista disse que não poderia dar detalhes do acordo com a companhia aérea. “Não posso falar [qual foi o acordo], é sigiloso. Mas foram dignos, me ligaram. É um bom acordo, mas mais importante para mim do que o acordo foi a abordagem deles comigo, de dizer que não era praxe deles e que iriam falar com as pessoas, fazer treinamentos, usar o meu caso para que nunca mais acontecesse”, contou ela, que foi amparada pela equipe brasileira e internacional da empresa após o ocorrido.

Ingrid destacou que espera que o caso tenha ajudado a melhorar o serviço prestado na companhia. “Achei legal que fizeram a mea culpa e disseram que não iriam fazer mais [isso]. Me falaram que quem está viajando de American Airlines está muito melhor. Espero ter contribuído”, pontuou.

Ela ainda admitiu: “Nunca falei isso para ninguém: fiquei muito magoada com os brasileiros. Foi uma das coisas que mais me deixou triste, porque na hora que a mulher me expôs e disse que todos iam ter que descer por minha causa, os brasileiros começaram a meio que brigar comigo. Aí eu, constrangida, para ninguém filmar até eu explicar que não estava fazendo nada, levantei”, lamentou ela.