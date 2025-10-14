14/10/2025
Universo POP
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa
Influencer preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões
Apresentador da Band revela cirurgia cardíaca de 12 horas e recuperação após 3 AVCs
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira

Ingrid Guimarães revela acordo sigiloso com companhia aérea após ser constrangida em voo

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ingrid-guimaraes-revela-acordo-sigiloso-com-companhia-aerea-apos-ser-constrangida-em-voo

Ingrid Guimarães recordou o constrangimento que passou em um voo da American Airlines de Nova Iorque para o Rio de Janeiro, em março deste ano, durante sua participação no “De Frente com Blogueirinha”, nesta segunda-feira (13/10). A atriz revelou que fez um acordo sigiloso com a empresa, após ter sido coagida para mudar de lugar na aeronave.

“A gente conversou. Eles me ligaram, foram muito educados e eu contei que fizemos um acordo e foi ótimo”, declarou ela ao explicar o motivo de não ter processado a companhia em questão pelo episódio polêmico, que causou grande repercussão.

Veja as fotos

Reprodução / Instagram
Ingrid GuimarãesReprodução / Instagram
Reprodução: Instagram/Ingrid Guimarães
Ingrid Guimarães brinca sobre quem levaria para o BBB para formar duplaReprodução: Instagram/Ingrid Guimarães
Reprodução: Instagram/Ingrid Guimarães
Ingrid Guimarães passou por situação abusiva no voo entre os Estados Unidos e o BrasilReprodução: Instagram/Ingrid Guimarães
Reprodução/MaterniDelas
A atriz é protagonista da franquia “De Pernas para o Ar”.Reprodução/MaterniDelas

Leia Também

A artista disse que não poderia dar detalhes do acordo com a companhia aérea. “Não posso falar [qual foi o acordo], é sigiloso. Mas foram dignos, me ligaram. É um bom acordo, mas mais importante para mim do que o acordo foi a abordagem deles comigo, de dizer que não era praxe deles e que iriam falar com as pessoas, fazer treinamentos, usar o meu caso para que nunca mais acontecesse”, contou ela, que foi amparada pela equipe brasileira e internacional da empresa após o ocorrido.

Ingrid destacou que espera que o caso tenha ajudado a melhorar o serviço prestado na companhia. “Achei legal que fizeram a mea culpa e disseram que não iriam fazer mais [isso]. Me falaram que quem está viajando de American Airlines está muito melhor. Espero ter contribuído”, pontuou.

Ela ainda admitiu: “Nunca falei isso para ninguém: fiquei muito magoada com os brasileiros. Foi uma das coisas que mais me deixou triste, porque na hora que a mulher me expôs e disse que todos iam ter que descer por minha causa, os brasileiros começaram a meio que brigar comigo. Aí eu, constrangida, para ninguém filmar até eu explicar que não estava fazendo nada, levantei”, lamentou ela.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost