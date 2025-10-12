Ingrid Guimarães sobre ausência de comédias em premiações: “Precisou o Paulo Gustavo morrer”

Em cartaz nos cinemas com “Perrengue Fashion”, Ingrid Guimarães desabafou sobre a falta de reconhecimento das comédias nacionais nas premiações. A atriz se disse exausta por esperar que as premiações passem a valorizar o gênero.

“Eu sou de uma geração em que as comediantes nunca eram protagonistas. Nossos papéis eram sempre no núcleo engraçado da novela das sete. Vim de uma geração que lutou muito para estar onde estou. Dercy teve que falar muito palavrão para abrir a porta para a gente”, disse no programa “Na Palma da Mari”.

Ela também reconhece a posição de privilégio que ocupa. “Estou falando de uma mulher como eu, branca, loira, privilegiada. Porque as comediantes pretas ainda têm um longo caminho pela frente”, afirmou.

A atriz relembrou a vez em que foi indicada ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro por “De Pernas Pro Ar”, disputando com atrizes de filmes dramáticos. “Eu chegava lá, e todo mundo ficava assim para mim: ‘Aêêê! Tá aqui, hein? Agradeça por estar aqui’”, contou.

Na edição mais recente, quando concorreu por “Minha Irmã e Eu”, Ingrid saiu decepcionada.

“Na categoria de atriz, se você tem a sorte de ser indicada, como eu, já é tratada como café com leite. Nossos filmes nem são mostrados na hora do prêmio. Acredita? O espaço que têm para a gente é desse tamanhinho. Estou falando desse prêmio porque, praticamente, temos poucos prêmios. Gramado também não tem categoria. Poucos filmes de comédia vão”, criticou.

A atriz lembrou ainda que, há um ano, foi homenageada no Festival de Cinema de Gramado. Na ocasião, uma diretora contou que propôs o tributo justamente por perceber a falta de valorização do gênero no evento, apesar da contribuição de Ingrid ao cinema brasileiro.

“Eu falei: ‘Cara, como é que vocês não homenagearam o Paulo Gustavo? Como um prêmio de cinema não homenageou Paulo Gustavo? Precisou ele morrer’. Ai, eu fico revoltada. O Paulo Gustavo foi muito mais esperto que eu. Ele falou: ‘Você se magoa com isso, Ingrid? Eu já desisti’. Ele nem se preocupava, e eu não. Ainda fiquei aqui na batalha”, contou.