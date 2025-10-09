Inmet alerta para chuvas intensas em SP até esta sexta (10/10)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (9/10), um alerta de perigo potencial para chuvas intensas até esta sexta (10/10) no estado de São Paulo. Devem atingir entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Além disso, haverá no estado ventos fortes, de 40 a 60 quilômetros por hora.
As áreas afetadas do interior serão Campinas, Bauru, Piracicaba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Araçatuba, Araraquara, Marília, Assis, Itapetininga e Vale do Paraíba. O litoral sul do estado e a região metropolitana da capital também estão na lista.
Orientações para as chuvas intensas
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Em casos de ocorrências, é preciso acionar a Defesa Civil (telefone 199) e/ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).