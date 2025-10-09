Inmet alerta para chuvas intensas em SP até esta sexta (10/10)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (9/10), um alerta de perigo potencial para chuvas intensas até esta sexta (10/10) no estado de São Paulo. Devem atingir entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Além disso, haverá no estado ventos fortes, de 40 a 60 quilômetros por hora.

As áreas afetadas do interior serão Campinas, Bauru, Piracicaba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Araçatuba, Araraquara, Marília, Assis, Itapetininga e Vale do Paraíba. O litoral sul do estado e a região metropolitana da capital também estão na lista.

Orientações para as chuvas intensas