09/10/2025
Inmet alerta para chuvas intensas em SP até esta sexta (10/10)

inmet-alerta-para-chuvas-intensas-em-sp-ate-esta-sexta-(10/10)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (9/10), um alerta de perigo potencial para chuvas intensas até esta sexta (10/10) no estado de São Paulo. Devem atingir entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Além disso, haverá no estado ventos fortes, de 40 a 60 quilômetros por hora.

As áreas afetadas do interior serão Campinas, Bauru, Piracicaba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Araçatuba, Araraquara, Marília, Assis, Itapetininga e Vale do Paraíba. O litoral sul do estado e a região metropolitana da capital também estão na lista.

Orientações para as chuvas intensas

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Em casos de ocorrências, é preciso acionar a Defesa Civil (telefone 199) e/ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

 

