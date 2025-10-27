27/10/2025
Inmet alerta para perigo de chuvas intensas em todo o estado de SP

Escrito por Metrópoles
inmet-alerta-para-perigo-de-chuvas-intensas-em-todo-o-estado-de-sp

Todo o estado de São Paulo está em alerta para perigo potencial de chuvas intensas nesta segunda-feira (27/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50mm/dia são esperadas por todo o estado.

De acordo com o órgão, ventos intensos também devem atingir São Paulo e as rajadas podem chegar a 60 km/h. O alerta é de perigo potencial e vale até as 10h da manhã de terça-feira (28/10).

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Em caso de acidentes, a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) devem ser acionados.

Por risco de rajadas de vento, o Inmet recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores ou estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também não é recomendado utilizar aparelhos eletrônicos ligados a tomada.

ContilNet Notícias

