inmet-alerta-para-perigo-de-chuvas-intensas-em-todo-o-estado-de-sp

Todo o estado de São Paulo está em alerta para perigo potencial de chuvas intensas nesta segunda-feira (27/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50mm/dia são esperadas por todo o estado.
De acordo com o órgão, ventos intensos também devem atingir São Paulo e as rajadas podem chegar a 60 km/h. O alerta é de perigo potencial e vale até as 10h da manhã de terça-feira (28/10).
Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Em caso de acidentes, a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) devem ser acionados.
Leia também
-
Esquerdogata diz que pedirá desculpas a PM desacatado: “Devastada”
-
Membro do PCC usou cachorro perdido para obter informações de Medina
-
Cidade do interior de SP testa radar antibarulho. Veja como funciona
-
Segurança de adega suspeito de matar empresário com soco é preso em SP
Leia também
-
Esquerdogata diz que pedirá desculpas a PM desacatado: “Devastada”
-
Membro do PCC usou cachorro perdido para obter informações de Medina
-
Cidade do interior de SP testa radar antibarulho. Veja como funciona
-
Segurança de adega suspeito de matar empresário com soco é preso em SP
Por risco de rajadas de vento, o Inmet recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores ou estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também não é recomendado utilizar aparelhos eletrônicos ligados a tomada.