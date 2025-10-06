06/10/2025
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 12 cidades do Acre; ventos podem chegar a 60 km/h

O alerta tem validade até esta terça-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para 12 municípios do Acre, válido a partir das 9h35 desta segunda-feira (6) até as 10h de terça-feira (7). O aviso classifica o fenômeno como de perigo potencial, com previsão de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora — podendo chegar a 50 milímetros por dia — e ventos variando de 40 a 60 km/h.

Alerta de perigo potencial é emitido para 12 cidades do Acre/ Foto: ContilNet

Entre as cidades sob alerta estão Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Santa Rosa do Purus e Senador Guiomard.

De acordo com o Inmet, as condições climáticas podem causar queda de galhos, interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e descargas elétricas.

O órgão orienta que, em caso de rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar sob árvores, não estacionem veículos próximos a torres de transmissão ou placas publicitárias e não utilizem aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

 

