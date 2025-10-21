21/10/2025
Universo POP
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping
Após bariátrica, Thaís Carla quer voltar às passarelas
“Foi proposital”: Gaby Spanic confirma que agrediu Tàmires para deixar A Fazenda 17
Mateus Solano se manifesta após polêmica com celular de fã durante peça

Inmet emite alerta máximo para o Acre e mais 15 estados por causa de frente fria e massa de ar polar

O Inmet orienta a população a redobrar a atenção com áreas de risco e evitar exposição durante tempestades

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta máximo nesta terça-feira (21) para 16 estados brasileiros devido à combinação de uma frente fria intensa com uma massa de ar polar que avança pelo país. O fenômeno deve provocar chuvas volumosas, ventos fortes, queda acentuada de temperatura e risco de geadas em várias regiões.

Segundo o Inmet, a previsão indica instabilidade generalizada em praticamente todo o território nacional | Foto: Reprodução

Os estados sob aviso incluem: Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins

Segundo o Inmet, a previsão indica instabilidade generalizada em praticamente todo o território nacional. No Norte e Nordeste, há risco de temporais e alagamentos, enquanto o Sul e o Sudeste devem enfrentar frio intenso e possibilidade de geadas.

O Inmet orienta a população a redobrar a atenção com áreas de risco, evitar exposição durante tempestades e acompanhar as atualizações meteorológicas nos canais oficiais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost