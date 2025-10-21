Inmet emite alerta máximo para o Acre e mais 15 estados por causa de frente fria e massa de ar polar

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta máximo nesta terça-feira (21) para 16 estados brasileiros devido à combinação de uma frente fria intensa com uma massa de ar polar que avança pelo país. O fenômeno deve provocar chuvas volumosas, ventos fortes, queda acentuada de temperatura e risco de geadas em várias regiões.

Os estados sob aviso incluem: Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins

Segundo o Inmet, a previsão indica instabilidade generalizada em praticamente todo o território nacional. No Norte e Nordeste, há risco de temporais e alagamentos, enquanto o Sul e o Sudeste devem enfrentar frio intenso e possibilidade de geadas.

O Inmet orienta a população a redobrar a atenção com áreas de risco, evitar exposição durante tempestades e acompanhar as atualizações meteorológicas nos canais oficiais.