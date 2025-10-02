“inocentou-a-brunna”:-treta-de-lancelotti-com-ator-explode-na-web

A treta entre Brunna Gonçalves, Ludmilla, Gabriel David e Giovanna Lancellotti na Beija-Flor ganho um novo capítulo. Em meio às polêmicas com a cantora e a dançarina, Giovanna teria escanteado o ator Samuel de Assis em encenação na escola de Samba no fim de setembro. A atitude foi detonada e relacionada às acusações de “retaliação” feitas por Brunna e Ludmilla contra Giovanna e Gabriel. A Beija-Flor negou o climão entre Giovanna e Samuel.

A performance ocorreu no dia 25 de setembro e teria o ator Samuel de Assis fazendo uma encenação diante de duas mulheres representando orixás. Estava tudo certo para a participação do ator mas ele foi comunicado na véspera que seria substituído por Giovanna Lancellotti.

Giovanna estaria tentando reafirmar o poder nos bastidores da escola de samba após toda a polêmica envolvendo a atriz, Brunna Gonçalves e Ludmilla. “Ela ligou ordenando que fosse ela a encenar o ritual no palco. Como conseguiu botar a Brunna pra fora, também quis mostrar o poder de ‘primeira-dama’, mesmo não sendo”, disse uma fonte ao portal Extra.

Giovanna Lancellotti e Samuel de Assis.

Brunna Golçalves e Giovanna Lancellotti

Giovanna Lancellotti vira alvo de críticas após apresentação polêmica sobre religiões de matriz africana

Giovanna e Gabriel escolheram duas cidades para celebrar os respectivos amigos e parentes

Giovanna Lancellotti abre álbum de casamento aos pés do Cristo Redentor

Apesar do climão criado, Giovanna foi quem subiu ao palco na apresentação e chegou a ser criticada na web pela performance. As críticas vieram também após a revelação da polêmica e muitos internautas afirmaram que a situação com Samuel inocentaria Brunna Gonçalves, mostrando que Giovanna teria sim sido capaz de escantear a dançarina da escola.

“O tempo inocentando Ludmilla e Brunna”, disse um internauta. Outro pontuou: “Doce ilusão achar que foi coincidência”, pontuou. As críticas seguiram na mesma linha: “E agora, gente? Vai falar que isso foi inventado também? Ou não tem nada a ver?”, pontuou outra pessoa.

Após as notícias sobre a situação, a Beija-Flor negou que a situação entre Giovanna e Samuel tenha acontecido. “A Beija-Flor de Nilópolis esclarece que não é verdade que a atriz Giovanna Lancellotti tenha cortado o ator Samuel de Assis da apresentação da final do concurso de samba-enredo ou alterado o roteiro do espetáculo”, disse a escola em nota enviada à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Eles afirmaram ainda que a encenação foi um trabalho coletivo que envolveu artistas convidados e a comunidade e que o roteiro foi definido previamente pelas coreógrafas e cumprido integralmente.