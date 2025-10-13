13/10/2025
Universo POP
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show
Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona

Inquérito aponta relação entre postos de gasolina e bebidas contaminadas com metanol

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
inquerito-aponta-relacao-entre-postos-de-gasolina-e-bebidas-contaminadas-com-metanol

Uma operação da Polícia Civil de São Paulo trouxe novos desdobramentos sobre o escândalo das bebidas adulteradas com metanol. Na última sexta-feira (10/10), os agentes descobriram uma fábrica clandestina em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde uma grande quantidade de garrafas, galões e rótulos falsos foi apreendida. O local, montado dentro da garagem de uma residência, pode ser a chave para entender de onde vêm as bebidas que têm causado intoxicações e mortes.

O “Fantástico” teve acesso, com exclusividade, ao inquérito que detalha o caminho percorrido por algumas dessas bebidas contaminadas até chegarem ao consumidor final.

As investigações começaram após uma blitz em um bar na Mooca, zona leste da capital paulista — o mesmo onde Ricardo Lopes Mira, de 54 anos, e Marcos Antônio Jorge Junior, de 46, consumiram bebidas alcoólicas antes de morrerem. No local, os policiais apreenderam nove garrafas: uma de gin e oito de vodca, todas suspeitas de adulteração.

Veja as fotos

Divulgação: Governo do Estado de São Paulo
Ampolas com líquidos com suspeita de metanolDivulgação: Governo do Estado de São Paulo
Reprodução Instagram Sociedade Brasileira Lentes de Contato, Córnea e Refratometria
Alerta devido à metanol em bebidas alcoólicasReprodução Instagram Sociedade Brasileira Lentes de Contato, Córnea e Refratometria
Foto: Abraão Cruz/Globo
Bar foi interditado pelo poder público para investigação de suspeitas de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicasFoto: Abraão Cruz/Globo
Foto: José Cruz/ABr
Intoxicação por metanol ascende alerta em São PauloFoto: José Cruz/ABr
Divulgação: Biodiesel Brasil
Intoxicação por metanol ascende alerta em São PauloDivulgação: Biodiesel Brasil
Reprodução: TV Integração
Garrafas de bebida alcoólicaReprodução: TV Integração
Reprodução/Internet
São Paulo casos graves por ingestão de bebidas adulteradas com metanolReprodução/Internet
Reprodução/Canva
A substância estaria sendo utilizada na produção de bebidas falsificadasReprodução/Canva
Divulgação: Fiocruz Imagens
Intoxicação por metanol ascende alerta em São PauloDivulgação: Fiocruz Imagens

Leia Também

“Segundo os peritos, algumas garrafas apreendidas continham até 45% de metanol — uma concentração considerada letal. Para se ter uma ideia, o limite tolerável da substância em bebidas como vodka ou gin é de apenas duas gotas por 100 ml. ‘Metanol com água, quase que meio a meio’, afirmou Mauro Renault Menezes, diretor do núcleo de química do Instituto Criminalista da USP.”

A partir do rastreamento dessas bebidas, os investigadores chegaram ao fornecedor do bar e, em seguida, à fábrica clandestina. No local, uma mulher foi presa em flagrante por adulterar produtos alimentícios. Ela seria integrante de uma empresa familiar que, de acordo com os policiais, atua nesse tipo de esquema há aproximadamente 20 anos.

Um ponto que preocupa os investigadores é a possível origem do metanol usado na falsificação. Há indícios de que o álcool utilizado nas bebidas tenha vindo de postos de combustíveis, o que levanta a hipótese de que o etanol comercializado nesses locais já estivesse contaminado. A suspeita abre caminho para uma apuração mais ampla sobre uma possível rede de fraudes envolvendo diferentes setores.

Até o momento, 29 pessoas foram intoxicadas após consumir bebidas adulteradas — a maioria em São Paulo, mas também há registros no Paraná e no Rio Grande do Sul. Cinco vítimas morreram. A Polícia Civil continua as investigações para localizar outras fábricas ilegais e identificar os responsáveis pelo fornecimento do álcool contaminado.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost