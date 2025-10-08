Inquérito de tragédia com balão em SC é concluído sem indiciamentos

A Polícia Civil de Santa Catarina informou nesta quarta-feira (8/10) que encerrou o inquérito que apurava a queda de um balão de ar quente em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, em 21 de junho de 2025, sem indiciar nenhuma pessoa, nem mesmo o piloto do equipamento. A tragédia resultou na morte de oito pessoas; 13 sobreviveram.

A investigação foi conduzida pelo delegado Rafael de Chiara, titular da Delegacia de Polícia de Santa Rosa do Sul. De acordo com o relatório final da Polícia Civil, o conjunto das provas não comprovou a existência de conduta humana dolosa ou culposa que tenha dado causa ao incêndio em voo.

