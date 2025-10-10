Inscrições para o Mais Médicos seguem até o domingo, com quase 60 vagas no Acre

Médicos interessados em integrar a segunda chamada do Mais Médicos Especialistas têm até o próximo domingo (12) para se inscrever. A iniciativa, parte do programa Agora Tem Especialistas, busca ampliar o número de profissionais especializados no Sistema Único de Saúde (SUS) e reduzir filas de consultas, exames e cirurgias. No Acre, estão disponíveis 57 vagas para cadastro reserva em hospitais e ambulatórios especializados da rede pública.

Os profissionais selecionados poderão escolher os locais onde desejam atuar entre quase três mil unidades de saúde em todo o país. As inscrições devem ser feitas pela plataforma da UNA-SUS, mediante preenchimento de formulário. Os aprovados serão convocados futuramente, conforme a disponibilidade de vagas nas instituições formadoras.

Para participar, é necessário ter especialização em uma das seguintes áreas: anestesiologia, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia oncológica, ginecologia, endoscopia, coloproctologia, gastroenterologia, obstetrícia, cardiologia, oncologia clínica, radiologia ou otorrinolaringologia.

Segundo o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, o programa já iniciou sua primeira fase com 320 médicos atuando em 156 municípios brasileiros. Ele destaca que a nova etapa permitirá a entrada de mais especialistas, de acordo com o interesse e a área de formação de cada profissional.

Além do atendimento à população, o programa também oferece aperfeiçoamento profissional. Cada participante dedicará 16 horas semanais à prática clínica no SUS e quatro horas a atividades educacionais, como mentorias e imersões em centros de referência. Os cursos, com duração de 12 meses, são ministrados por especialistas de instituições vinculadas ao PROADI-SUS e à Rede Ebserh.

Entre os temas oferecidos estão cirurgia coloproctológica focada em tumores colorretais, cirurgia ginecológica oncológica, oncologia clínica de cânceres prevalentes, radioterapia no SUS e ultrassonografia mamária diagnóstica e intervencionista.