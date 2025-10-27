27/10/2025
Inscrições para prêmio da Fundação BB estão abertas até 1º de dezembro

Agência Brasil
As inscrições para a 13ª edição do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social estão abertas até o dia 1º de dezembro pelo portal Transforma!.

Nesta edição do prêmio, serão destinados até R$ 6 milhões, incluindo recursos em dinheiro e apoio a projetos para a reaplicação da tecnologia social. Um dos destaques será o Desafio Fundação BB 40 anos, que vai comemorar as quatro décadas da instituição ao apoiar dois projetos com investimento de até R$ 1 milhão cada.

Os projetos devem estar alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), em áreas como alimentação, educação, energia, geração de renda, habitação, meio ambiente, recursos hídricos e saúde. Podem se inscrever instituições sem fins lucrativos e do direito público e privado.

“Outra novidade está na valorização de iniciativas que promovam a igualdade racial, a equidade de gênero e a inclusão de povos e comunidades tradicionais, reafirmando o compromisso da Fundação BB com a diversidade, a justiça social e o desenvolvimento sustentável, alinhada ao ODS 18 – Igualdade Étnico-Racial”, diz a fundação.

O assessor da Fundação Banco do Brasil, Fabrício Araújo, explica que tecnologia social representa soluções e iniciativas que podem ser produtos, técnicas e metodologias desenvolvidas em interação com a comunidade para resolução de problemas sociais.

Participação popular

Elas podem ser reaplicadas em determinados territórios, sempre desenvolvidas com a participação da comunidade. “A essência da tecnologia social passa pela participação da comunidade e pelo protagonismo das pessoas. Eles são os protagonistas nesse processo”.

Araújo destaca que o projeto mais simbólico já premiado é o caso das cisternas. “É uma tecnologia social finalista em 2001 e se tornou um importante política pública reaplicada em todo o semiárido com mais de 1,3 milhão de cisternas”, afirma.

Segundo o assessor, outro exemplo é a fossa séptica biodigestora da Embrapa que foi difundida na região rural do Brasil em grande escala. “E uma terceira tecnologia social que a gente pode destacar é a produção agroecológica integrada e sustentável que também foi reaplicada em escala que visa à segurança alimentar das famílias e, em um segundo momento, à comercialização de excedentes”, completa.

A agenda da 13ª edição inclui ainda a Semana Nacional de Tecnologia Social, que será realizada em maio de 2026, em Brasília, reunindo especialistas, lideranças, instituições finalistas e parceiros estratégicos em mesas de debate, painéis temáticos e articulações para novos investimentos sociais. O encerramento será marcado pela cerimônia de premiação dos novos projetos certificados.

