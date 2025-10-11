11/10/2025
Insegurança alimentar na Paraíba tem queda de 10% entre 2023 e 2024

Escrito por Metrópoles
A insegurança alimentar na Paraíba teve queda de quase 10% entre 2023 e 2024. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em módulo de Segurança Alimentar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), mostram que a Paraíba registrou uma queda de 53 mil domicílios em situação de insegurança alimentar, representando índice de redução de 9,9%.

Em 2024, 32,4% dos domicílios particulares permanentes na Paraíba, o que corresponde a aproximadamente 481 mil lares, enfrentaram algum grau de insegurança alimentar. O índice representa uma redução de 3,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior, quando o número era de 36%.

A pesquisa traz informações sobre a condição de segurança alimentar nas unidades domiciliares do país, tendo como referencial metodológico a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA). Por meio dessa escala, é possível identificar e classificar os domicílios de acordo com os graus de severidade com que o fenômeno é vivenciado pelas famílias neles residentes, possibilitando, assim, estimar a magnitude do problema da insegurança alimentar nessas unidades.

Leia a reportagem completa em Portal T5, parceiro do Metrópoles.

