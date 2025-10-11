11/10/2025
Inspirada na Era do Jazz, Chanel inicia ciclo com glamour centenário

Toda a expectativa em torno da estreia de Matthieu Blazy pela Chanel se provou válida para além do Paris Fashion Week, já que segue sendo comentada e considerada um dos grandes destaques da temporada de desfiles. Entre referências e homenagens, a nova fase da maison se destaca pelos toques sutis – porém eficazes – da moda dos anos 1920, que demonstram o afinco histórico do novo diretor criativo.

Vem saber mais!

 

chanel anos 1920 primavera verão 2026 - metrópolesDrop waist, técnica centenária

Entre as referências mais claras à Era do Jazz estava o drop waist, nome dado para quando a linha da cintura do vestido desce até o quadril, alongando a silhueta e criando o efeito característico das flappers dos anos 1920. A técnica centenária foi reintroduzida pela Chanel tanto em versões fluidas, com tecidos leves e movimento, quanto em peças mais estruturadas.

Leia também

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesO movimento Art Déco foi marcado pela modernidade na modelagem e liberdade de expressão feminina

 

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesExemplo de drop waist

 

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesCintura demarcada no quadril

 

foto com cor. desfile de verão 2026 da chanel - metrópolesEstética que une modernidade e anos 1920

A estética da década de 1920 esteve presente em outros momentos do desfile, como nas pérolas longas, franjas, plumas e silhuetas retas. A apresentação produzida por Blazy e sua equipe conectou diretamente a primeira coleção feminina do designer na Chanel à atmosfera digna das festas de O Grande Gatsby, além de fazer uma clara referência à história da casa fundada por Coco.

6 imagensOs acessórios para a cabeça remetem a plumasSaias volumosas marcaram a passarelaA transparência se tornou uma das principais tendências de 2025 Os vestidos incluíram aplicações florais em toda a estruturaA coleção revisita a trajetória de Coco ao mesmo tempo que impulsiona a grife em direção ao futuroFechar modal.1 de 6

O desfile foi realizado como parte da programação do Paris Fashion Week, nessa segunda-feira (6/10)

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images2 de 6

Os acessórios para a cabeça remetem a plumas

Kristy Sparow/Getty Images3 de 6

Saias volumosas marcaram a passarela

Chanel/Divulgação4 de 6

A transparência se tornou uma das principais tendências de 2025

Kristy Sparow/Getty Images5 de 6

Os vestidos incluíram aplicações florais em toda a estrutura

Kristy Sparow/Getty Images6 de 6

A coleção revisita a trajetória de Coco ao mesmo tempo que impulsiona a grife em direção ao futuro

Kristy Sparow/Getty Images

Novo ciclo da Chanel

Matthieu Blazy, que assumiu o posto de diretor criativo da Chanel anteriormente ocupado por Virginie Viard, mostrou domínio sobre o acervo da marca, sem deixar de imprimir a contemporaneidade que é sua assinatura. A fusão de passado e presente, de 1920 e 2020, mostra que o ciclo recém-iniciado da maison dialoga com sua fundadora e olha para o futuro – um futuro que não esquece das riquezas do passado.

