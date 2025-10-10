10/10/2025
Inspire-se em 5 cortes de cabelo que ajudam a renovar o visual

Escolher o corte de cabelo ideal pode transformar a aparência de qualquer pessoa, valorizando os traços do rosto. Além disso, o estilo certo é capaz de renovar o visual e destacar a personalidade.

Pensando nisso, o Metrópoles conversou com a cabeleireira Raphaela Cardia, especialista em cachos e crespos e colorimetrista, para saber quais cortes de cabelo ajudam a rejuvenescer e renovar o visual.

Confira abaixo:

Pixie cut e tapered

O pixie cut é um corte com laterais e nuca bem aparadas e um pouco mais de comprimento no topo. É bem semelhante ao tapered, corte que valoriza a textura do cabelo crespo e cacheado, mas adaptável a outros tipos de fios.

Raphaela explica que este estilo realça os olhos e as maçãs do rosto, além de transmitir atitude e frescor.

Foto colorida de Emma Stone - MetrópolesEmma Stone com pixie cut

Short bob e chanel reto

Enquanto o short bob traz um ar moderno e despojado, o chanel reto aposta na elegância clássica e no visual mais alinhado. Ambos os cortes ajudam a alongar o pescoço, valorizar o maxilar e deixar o visual sofisticado e moderno.

O chanel curto com franja é uma boa aposta para rejuvenescer, afirma a cabeleireira Raphaela Cardia.

Foto colorida de Kim Kardashian - MetrópolesKim Kardashian com corte chanel reto

Corte em camadas

Já o clássico corte em camadas garante movimento natural e volume na medida certa. Segundo a especialista Raphaela, este estilo de corte ajuda a suavizar o contorno do rosto, proporcionando um visual leve e harmonioso.

foto colorida de rosto de mulher e o corte de cabelo em destaqueCorte em camadas longas

