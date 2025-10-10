inspire-se-em-5-cortes-de-cabelo-que-ajudam-a-renovar-o-visual

Escolher o corte de cabelo ideal pode transformar a aparência de qualquer pessoa, valorizando os traços do rosto. Além disso, o estilo certo é capaz de renovar o visual e destacar a personalidade.

Pensando nisso, o Metrópoles conversou com a cabeleireira Raphaela Cardia, especialista em cachos e crespos e colorimetrista, para saber quais cortes de cabelo ajudam a rejuvenescer e renovar o visual.

Leia também

Confira abaixo:

Pixie cut e tapered

O pixie cut é um corte com laterais e nuca bem aparadas e um pouco mais de comprimento no topo. É bem semelhante ao tapered, corte que valoriza a textura do cabelo crespo e cacheado, mas adaptável a outros tipos de fios.

Raphaela explica que este estilo realça os olhos e as maçãs do rosto, além de transmitir atitude e frescor.

Emma Stone com pixie cut

Short bob e chanel reto

Enquanto o short bob traz um ar moderno e despojado, o chanel reto aposta na elegância clássica e no visual mais alinhado. Ambos os cortes ajudam a alongar o pescoço, valorizar o maxilar e deixar o visual sofisticado e moderno.

O chanel curto com franja é uma boa aposta para rejuvenescer, afirma a cabeleireira Raphaela Cardia.

Kim Kardashian com corte chanel reto

Corte em camadas

Já o clássico corte em camadas garante movimento natural e volume na medida certa. Segundo a especialista Raphaela, este estilo de corte ajuda a suavizar o contorno do rosto, proporcionando um visual leve e harmonioso.

Corte em camadas longas