inspire-se:-kristen-bell-detalha-rotina-fit-para-se-manter-em-forma

Kristen Bell gosta de compartilhar sua rotina fitness na internet. A atriz das séries Ninguém Quer e The Good Place revelou que seus treinos são divididos, incluindo exercícios de força e resistência, além de pilates, ciclismo e caminhadas.

“Por muito tempo, fiz exercícios adaptados para mulheres, como pilates”, disse Bell ao Business Insider. “Eu gosto dessas coisas, mas realmente atingi meu ritmo e provavelmente tenho o melhor corpo que já tive aos 44 anos — não apenas em termos de forma, mas também de força, resistência e capacidade — quando comecei a levantar peso.”

Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, Kristen descobriu outra motivação para se exercitar: competir com seu marido, Dax Shepard. “Ele começou a se exercitar muito durante o isolamento e como sou muito competitiva, acompanho tudo o que ele faz”.

Isso não só a levou a levantar pesos, mas também a fazer exercícios aeróbicos intensos. Como o marido pedala bastante para fortalecer os quadríceps, a atriz seguiu o exemplo, o que despertou seu desejo de ser desafiada.

Kristen Bell e o marido, Dax Shepard

Vegetarianismo

Kristen Bell passou três décadas como vegetariana (e alguns anos como vegana) antes de decidir voltar a comer carne em 2022.

“Não me pareceu estranho. Senti que precisava e queria. Agora, tento comer alimentos ricos em proteína, como meu marido, para dar suporte ao levantamento de peso”, disse a estrela de Hollywood.

Em entrevista à Women’s Health, em 2019, a atriz revelou que tem uma “alimentação consciente”. Apesar disso, não é restritiva, mas percebe que, por meio dos alimentos certos, consegue colher todos os benefícios e também manter uma dieta saudável e equilibrada.

Treinos curtos

Mãe de dois filhos, Kristen ainda revelou que não tem tempo para passar horas na academia. Por isso, incorpora pequenos exercícios no dia a dia sempre que possível — mesmo quando está no trabalho.

“Enquanto estou repassando as falas com meus colegas atores, estou recostada em uma cadeira fazendo tríceps. Em casa, quando meus filhos e eu estamos caminhando e eles estão vagando e olhando para as folhas, eu faço agachamentos. Faço como e quando posso”, contou à revista Shape.

Não importa como seja o seu dia, Bell disse que faz da movimentação corporal parte da sua rotina.