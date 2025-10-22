INSS: alfaiate de famosos alvo da PF foi sócio de empresários da farra

Alfaiate da alta sociedade em São Paulo e Brasília, João Camargo (foto em destaque) é investigado pela Polícia Federal (PF) por ter sido sócio de empresários envolvidos na Farra do INSS e ser dono de uma empresa que recebeu dinheiro de uma das entidades suspeitas de fraude contra aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social. O esquema bilionário foi revelado pelo Metrópoles.

Investigação da PF aponta que Camargo foi sócio de Felipe Macedo Gomes, Américo Monte Júnior, Anderson Cordeiro e Igor Dias Delecrode na empresa Kairos Representações, que encerrou as atividades em fevereiro de 2024. Chamados de “Golden Boys” por integrantes da CPMI do INSS, os jovens ricaços dirigiam quatro entidades da farra dos descontos indevidos.

Juntas, as entidades Amar Brasil, Master Prev, Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (ANDAPP) e Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (ASAAP) faturaram mais de R$ 700 milhões com descontos de mensalidade associativa feitos direto do contracheque dos benefícios pagos pelo INSS.

Como mostrou o Metrópoles, esse grupo ostentava uma vida de luxo, com mansões, carrões, roupas de grife, relógios caros e joias em Alphaville, região nobre de Barueri, na Grande São Paulo. Na última segunda-feira (20/10), Felipe Gomes prestou depoimento à CPMI do INSS e ficou em silêncio, amparado por um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Alfaiate recebeu de entidade da Farra do INSS

Uma das empresas do alfaiate João Camargo, a “MKT Connection Group Ltda” recebeu R$ 1,7 milhão da Amar Brasil, entidade que tinha Felipe Gomes como presidente. O empresário é apontado pela PF como “o principal operador financeiro” do grupo que controlava quatro associações investigadas pela farra dos descontos indevidos.

Alguns dos clientes mais famosos do alfaiate são os apresentadores Ratinho, Rodrigo Faro, Danilo Gentile e Amaury Jr., o ator Marcelo Serrano, o cantor Toni Garrido e o ex-jogador Falcão, estrela do futsal (veja fotos abaixo).

O alfaiate João Camargo e o apresentador Ratinho

O baterista Anderson Nigro e o cantor Toni Garrido com ternos de Camargo

O apresentador Marcio Moraes, o alfaiate João Camargo e o humorista Danilo Gentili

O alfaiate João Camargo e o apresentador Amaury Jr

O alfaiate João Camargo e o ator Marcelo Serrado

O estilista João Camargo e o ex-jogador Falcão

O ator Gabriel Braga Nunes e o alfaiate João Camargo

O alfaiate João Camargo e o ator Felipe Titto

Convidados célebres de comemoração de 20 anos da alfaiataria de Camargo

O alfaiate João Camargo e o lutador de MMA, Charles do Bronx

De acordo com os investigadores, as transações entre a entidade de aposentados e a empresa de Camargo ocorreram de novembro de 2022 a março de 2023. No mês seguinte, em abril daquele ano, os descontos da Amar Brasil chegaram a ser suspensos por conta do aumento vertiginoso de filiados à entidade. Em maio, a associação voltou a ser liberada a realizar os descontos, segundo apuração do Tribunal de Contas da União (TCU). Entre março e outubro de 2023, a Amar Brasil movimentou R$ 104 milhões.

As suspeitas sobre João Camargo vão desde de que as empresas dele fazem parte de uma rede para ocultar valores do grupo dos jovens ricaços suspeitos de fraudarem os descontos do INSS até que o alfaiate seja um sócio oculto das associações de aposentados.

Por meio de nota, os advogados do alfaiate disseram que a “MKT Connection agiu e sempre age dentro da legalidade e a investigação servirá justamente para deixar claro que não houve qualquer desvio ou irregularidade”.

Carro de luxo apreendido

No último dia 9/10, uma BMW M3 Competition, registrada em nome da empresa O Alfaiate, de João Camargo, foi apreendida pela PF. O carro é avaliado em R$ 550 mil, segundo a tabela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

A PF apreendeu, na ocasião, uma frota de 29 veículos, avaliada em R$ 28 milhões, registrada em nome de empresas e pessoas ligadas às quatro entidades de aposentados . Só uma Ferrari F8 Spider apreendida custa cerca de R$ 4 milhões.

Quem é João Camargo