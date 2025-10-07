inss:-deputados-querem-ouvir-diretor-de-entidades-amigo-de-ex-ministro

Os deputados Rogério Correia (PT-MG) e Evair de Melo (PP-ES) protocolaram nessa segunda-feira (6/10) um pedido de convocação para ouvir o empresário Marco Aurélio Gomes (foto em destaque) na CPMI do INSS, que investiga o esquema bilionário de fraudes nos descontos de mensalidade associativa sobre aposentadorias, revelado pelo Metrópoles.

O deputado petista também pediu a quebra do sigilo bancário de Gomes, que foi diretor de quatro entidades envolvidas na farra dos descontos indevidos: Amar Brasil Clube de Benefícios, Master Prev, ANDAPP e AASAP. Juntas, essas associações faturaram R$ 700 milhões com mensalidades descontadas diretamente do contracheque dos aposentados.

Leia também

Como mostrou o Metrópoles, Marco Aurélio Gomes é primo do também empresário e dirigente de entidades da Farra do INSS Felipe Macedo Gomes, que doou R$ 60 mil para a campanha do ex-ministro da Previdência Onyx Lorenzoni ao governo do Rio Grande do Sul, em 2022. A família Gomes também mantém amizade com outro ex-ministro da Previdência, José Carlos Oliveira, que já depôs na CPMI.

Depois que a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Sem Desconto, em abril deste ano, as entidades começaram a funcionar no mesmo endereço, num prédio comercial de Alphaville, região nobre de Barueri, na Grande São Paulo. Neste período, Marco Aurélio trabalhou como diretor das quatro entidades, gerenciando as contas das empresas. As associações do grupo, agora, não têm mais sede física.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Felipe Gomes e Marco Aurélio Gomes na praia

Reprodução/Instagram 2 de 3

Carros de luxo e armas fazem parte das redes sociais de Marco Aurélio Gomes

Reprodução/Instagram 3 de 3

Nas redes sociais, Marco Aurélio exibe uma coletânea de carros de luxo

Reprodução/Instagram

Além de Marco Aurélio, outra familiar, Solange Macedo, tia de Felipe, ficou como presidente da Masterprev. Na CPMI do INSS, ela é alvo de pedidos de convocação de quatro deputados e de dois senadores.

Outra função de Marco Aurélio Gomes era garantir que as associações conseguissem responder às demandas do INSS, referentes aos pedidos das vítimas das fraudes para serem ressarcidas.

Antes, ele foi gestor da construtora de Felipe Macedo Gomes, sócio de Anderson Cordeiro, Américo Monte e Igor Dias Delecrode na Farra do INSS. Como mostrou o Metrópoles, o grupo ostenta uma vida de luxo em Alphaville.

Amizade com ex-ministro

Marco Aurélio Gomes é filho de um homem que foi morto fulizado em junho de 2013, em frente a um restaurante de alto padrão em Moema, na zona sul de São Paulo, junto com um primo de José Carlos Oliveira, que foi ministro da Previdência no governo Bolsonaro.

Oliveira, que alterou seu nome para Ahmed Mohamad, ainda é próximo da família Gomes. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o ex-ministro e os Gomes se reúnem com frequência em restaurantes na capital paulista.

Marco Aurélio também frequenta a igreja evangélica Sete Church, onde seu primo Felipe já discursou dizendo que conquistou um aumento surpreendente nos negócios no mesmo ano em que as entidades que controlava assinaram os acordos com o INSS para poder descontar mensalidades de aposentados (assista abaixo).