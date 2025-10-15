15/10/2025
INSS: entenda por que a convocação de Leila Pereira ficará para 2026

Relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar (União Brasil) disse à coluna que a convocação de Leila Pereira, presidente da Crefisa e do Palmeiras, deverá ocorrer apenas em 2026.

De acordo com Gaspar, a comissão concentrará seus trabalhos até o fim de 2025 na análise de descontos associativos indevidos em benefícios de aposentados, idosos e pensionistas. A apuração sobre empréstimos consignados, como os da Crefisa, ficará para o ano seguinte.

A convocação de Leila foi proposta pelo deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES), em requerimento apresentado em 7 de outubro.

No documento, o parlamentar argumenta que a Crefisa “figura entre os principais alvos das denúncias que ensejaram a instalação desta CPMI”, citando casos de empréstimos feitos sem autorização, cobranças abusivas e dificuldades na renegociação de dívidas.

Leila é alvo de outros pedidos

Outros deputados, como Marcos Rogério (PL), Delegado Fábio Costa (PL) e Sidney Leite (PSD), também apresentaram pedidos semelhantes.

Em agosto, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu os contratos com a Crefisa após identificar irregularidades nas operações com beneficiários.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União, mencionou reclamações de Procons, do Ministério Público Federal, da OAB e de usuários sobre dificuldades no recebimento de benefícios e cobranças indevidas.

