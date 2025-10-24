INSS notifica quatro milhões de beneficiários para realizar prova de vida e evitar bloqueio de pagamento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) notificou, nesta sexta-feira (24/10), quatro milhões de beneficiários para realizarem a prova de vida. O aviso foi enviado por meio do extrato bancário responsável pelo pagamento do benefício.

Os segurados têm 30 dias a partir desta data para comprovar que estão vivos e evitar o bloqueio do benefício. A exigência vale para aposentadorias, pensões e auxílios de longa duração.

A prova de vida é essencial para prevenir fraudes e pagamentos indevidos. O modelo automático do INSS já validou mais de 30 milhões de beneficiários, cruzando informações de bancos de dados do governo federal.

📲 Como fazer a prova de vida:

Pelo site ou aplicativo Meu INSS , realizando o reconhecimento facial ;

Diretamente no aplicativo ou site do banco pagador ;

Presencialmente, em agências bancárias, com documento oficial com foto.

⚠️ Atenção a golpes:

O INSS não solicita prova de vida por telefone, mensagens, SMS ou e-mail. Qualquer contato pedindo dados pessoais ou ameaçando bloqueio é tentativa de fraude.

