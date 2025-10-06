INSS: quem é o político tucano que ganhou R$ 3 milhões de Camisotti

Investigado na “Farra do INSS”, o empresário do ramo de planos de saúde Maurício Camisotti pagou R$ 3 milhões ao ex-deputado estadual de Santa Catarina Antônio Luz Neto, segundo um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) recebido pela CPMI do INSS no Congresso Nacional e obtido pela coluna.

Bem relacionado no meio político, Antônio Luz Neto é ex-deputado estadual pelo PSDB em Santa Catarina. Promove festas com parlamentares e teve Aécio Neves e Geraldo Alckmin como convidados em seu casamento, em 2011.

De acordo com o RIF, elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), os pagamentos de Camisotti a Antônio Luz Neto foram feitos entre 29 de setembro e 19 de dezembro de 2023. Os valores foram recebidos em uma conta corrente do Banco do Brasil, aberta em uma agência da Asa Norte, em Brasília (DF).

O relatório também menciona uma consulta feita por Camisotti para um empréstimo de R$ 16 milhões destinado a Antônio Luz, no BTG Pactual. A transação teria Camisotti como garantidor, mas não se concretizou.

No documento, o COAF afirma que o empréstimo seria para “a quitação de um contrato de mútuo celebrado entre os dois, o qual foi justificado por um adiantamento comissional de serviços de corretagem de seguros realizados pelas empresas de Antônio para Maurício”.

“A solicitação de crédito em nome de terceiros, por si só, pode configurar um indício de lavagem de dinheiro, especialmente se não houver justificativa clara para tal conduta”, diz um trecho.

Procurado, Antônio Luz diz que os pagamentos de R$ 3 milhões foram para um serviço de consultoria, sem relação com a atuação de Camisotti no INSS. Diz também que o empréstimo estava relacionado à compra de um imóvel, que não se concretizou (leia mais abaixo).

Antes da deflagração da operação Sem Desconto, Antônio Luz Neto era apresentado como responsável pelas “relações governamentais” do Grupo Total Health (THG), empresa de Maurício Camisotti. Bisneto do ex-governador de Santa Catarina Hercílio Luz (1860–1924), Antônio Luz exerceu mandato pelo PSDB e mantém boas relações políticas.

No casamento, em 2011, estiveram presentes tucanos de peso, como o então governador de Minas, Aécio Neves, e o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin. Hoje no PSB, Alckmin era um dos principais líderes do PSDB à época.

Como mostrou o Metrópoles, Antônio Luz promoveu uma festa em abril passado no luxuoso resort Ponta dos Ganchos, em Governador Celso Ramos (SC). A comemoração reuniu deputados, senadores, empresários e o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União). Estiveram presentes o deputado federal Marcos Pereira (SP), presidente do Republicanos, e o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).

O Resort Ponta dos Ganchos, em Santa Catarina

O resort, cujas diárias podem chegar a R$ 10,7 mil, foi praticamente todo ocupado por figuras da política convidadas por Antônio Luz. O próprio Camisotti esteve presente, assim como os deputados Pedro Lupion (PP-PR) e Elmar Nascimento (União-BA).

Quem é Maurício Camisotti na “Farra do INSS”

Maurício Camisotti é um dos principais investigados na Farra do INSS. O empresário é dono de várias empresas do setor de seguros e planos de saúde. Foi preso pela Polícia Federal em 12 de setembro deste ano e deverá ser ouvido pela CPMI do INSS — o pedido para sua oitiva foi aprovado na quinta-feira (2/10).

Segundo a PF, Camisotti controlava três entidades que, juntas, receberam mais de R$ 1 bilhão desde 2021 no esquema de descontos sobre aposentadorias.

Como revelou o Metrópoles, as entidades Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec), União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (Unsbras) e Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (Cebap) tinham como dirigentes funcionários e parentes de executivos do grupo empresarial de Camisotti.

Antônio Luz Neto: pagamentos foram por consultoria

À coluna, Antônio Luz negou irregularidades e disse, em nota, que os pagamentos de R$ 3 milhões foram para um serviço de consultoria, sem relação com a atuação de Camisotti no INSS. Disse também que o empréstimo estava relacionado à compra de um imóvel, que não se concretizou.

Leia abaixo a íntegra da nota:

“Em vista do documento enviado pelo Metrópoles, prestam-se as informações abaixo para que não prosperem quaisquer alegações de ilicitude envolvendo o nome de Antônio Luz:

Antônio Luz prestou serviços profissionais entre março de 2022 e junho de 2024 em matérias não relacionadas a outras atividades de Maurício Camisotti.

Essa prestação de serviços esteve vinculada à prospecção de investidores privados no Brasil e no exterior para negócios na área de serviços, atividade que se desenvolveu de forma regular, transparente e totalmente desvinculada de qualquer outra operação do sr. Camisotti.

Os R$ 3 milhões recebidos correspondem exclusivamente a esta consultoria, estando devidamente declarados no Imposto de Renda e plenamente compatíveis com a natureza do trabalho realizado.

No tocante ao valor de R$ 16 milhões mencionado no referido documento, trata-se de apontamento sem especificações, não passível de identificação e que, desta forma, não pode ser relacionado com lavagem de dinheiro. Possivelmente, o que existiu foram apenas consultas sobre crédito para aquisição de imóvel residencial, tratativas que não se concretizaram.

Todas as movimentações financeiras de Antônio Luz são lícitas, transparentes e comprovadas junto à Receita Federal”.