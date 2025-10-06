06/10/2025
Universo POP
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni

Instrutor morre aos 35 anos após se soltar de paraquedas em salto duplo nos EUA

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
instrutor-morre-aos-35-anos-apos-se-soltar-de-paraquedas-em-salto-duplo-nos-eua

O instrutor de paraquedismo Justin Fuller morreu aos 35 anos, após se soltar acidentalmente de um paraquedas, durante um salto duplo realizado nos arredores de Nashville, nos Estados Unidos, no último sábado (4/10). O corpo foi localizado por um helicóptero da polícia em uma clareira no meio da mata.

Segundo informações da Fox News, o Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville (MNPD) informou que o segundo paraquedista, um homem de 46 anos que saltava em dupla com Justin, sobreviveu ao acidente e foi resgatado após ficar preso no topo de uma árvore. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Veja as fotos

Reprodução/Facebook/Justin Fuller Spidey
Justin Fuller se solta de paraquedas e morre nos EUAReprodução/Facebook/Justin Fuller Spidey
Reprodução/Facebook/Justin Fuller Spidey
Justin Fuller se solta de paraquedas e morre nos EUAReprodução/Facebook/Justin Fuller Spidey
Reprodução/Facebook/Justin Fuller Spidey
Justin Fuller se solta de paraquedas e morre nos EUAReprodução/Facebook/Justin Fuller Spidey
Reprodução/Nashville Fire Department
Aluno de trágico salto duplo nos arredores de Nashville é resgatado após cair sobre árvoresReprodução/Nashville Fire Department
Reprodução/Nashville Fire Department
Aluno de trágico salto duplo nos arredores de Nashville é resgatado após cair sobre árvoresReprodução/Nashville Fire Department
Reprodução/Nashville Fire Department
Aluno de trágico salto duplo nos arredores de Nashville é resgatado após cair sobre árvoresReprodução/Nashville Fire Department

Leia Também

De acordo com as autoridades locais, Justin se separou do aluno no meio do salto. O paraquedas de emergência do aluno foi acionado logo em seguida. A Administração Federal de Aviação (FAA) abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

No site da Go Skydive Nashville, empresa para a qual trabalhava, Justin é descrito como um “profissional altamente treinado para saltos duplos”. O instrutor tinha mais de 5 mil saltos registrados e experiência em treinamento militar.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost