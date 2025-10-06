Instrutor morre aos 35 anos após se soltar de paraquedas em salto duplo nos EUA

O instrutor de paraquedismo Justin Fuller morreu aos 35 anos, após se soltar acidentalmente de um paraquedas, durante um salto duplo realizado nos arredores de Nashville, nos Estados Unidos, no último sábado (4/10). O corpo foi localizado por um helicóptero da polícia em uma clareira no meio da mata.

Segundo informações da Fox News, o Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville (MNPD) informou que o segundo paraquedista, um homem de 46 anos que saltava em dupla com Justin, sobreviveu ao acidente e foi resgatado após ficar preso no topo de uma árvore. O estado de saúde dele não foi divulgado.

De acordo com as autoridades locais, Justin se separou do aluno no meio do salto. O paraquedas de emergência do aluno foi acionado logo em seguida. A Administração Federal de Aviação (FAA) abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

No site da Go Skydive Nashville, empresa para a qual trabalhava, Justin é descrito como um “profissional altamente treinado para saltos duplos”. O instrutor tinha mais de 5 mil saltos registrados e experiência em treinamento militar.