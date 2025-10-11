inter-miami-tem-interesse-em-neymar-para-reeditar-trio-msn,-diz-jornal

Após os anúncios das aposentadorias de Jordi Alba e Sergio Busquets, o Inter Miami, da MLS, procura nomes estrelados no mercado para reforçar a equipe. De acordo com o jornal inglês Daily Mail, a equipe americana tem Neymar como próximo alvo.
Neymar Júnior, atacante do Santos.
Messi, estrela do Inter Miami
Luis Suárez, atacante do Inter Miami.
A ideia é que o camisa 10 que hoje atua no Santos reedite o famoso trio de ataque MSN, ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez. Juntos, eles brilharam no Barcelona entre 2014 e 2017, conquistando o título da Champions League na temporada 2014/15.
Segundo a publicação, não há negociação em andamento, mas apenas um interesse do clube liderado pelo ex-jogador inglês David Beckham.
Neymar possui contrato com o Santos até o fim do Campeonato Brasileiro 2025, quando estará livre para assinar um novo contrato com qualquer clube. Nesta temporada, o atacante de 33 anos fez 21 jogos pela equipe da Vila Belmiro, marcando seis gols e distribuindo três assistências.