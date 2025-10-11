11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Inter Miami tem interesse em Neymar para reeditar trio MSN, diz jornal

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
inter-miami-tem-interesse-em-neymar-para-reeditar-trio-msn,-diz-jornal

Após os anúncios das aposentadorias de Jordi Alba e Sergio Busquets, o Inter Miami, da MLS, procura nomes estrelados no mercado para reforçar a equipe. De acordo com o jornal inglês Daily Mail, a equipe americana tem Neymar como próximo alvo.

3 imagensMessi, estrela do Inter MiamiLuis Suárez, atacante do Inter Miami.Fechar modal.1 de 3

Neymar Júnior, atacante do Santos.

Alexandre Schneider/Getty Images2 de 3

Messi, estrela do Inter Miami

David Jensen/Getty Images3 de 3

Luis Suárez, atacante do Inter Miami.

Image Photo Agency/Getty Images

Leia também

A ideia é que o camisa 10 que hoje atua no Santos reedite o famoso trio de ataque MSN, ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez. Juntos, eles brilharam no Barcelona entre 2014 e 2017, conquistando o título da Champions League na temporada 2014/15.

Segundo a publicação, não há negociação em andamento, mas apenas um interesse do clube liderado pelo ex-jogador inglês David Beckham.

Neymar possui contrato com o Santos até o fim do Campeonato Brasileiro 2025, quando estará livre para assinar um novo contrato com qualquer clube. Nesta temporada, o atacante de 33 anos fez 21 jogos pela equipe da Vila Belmiro, marcando seis gols e distribuindo três assistências.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost