Internação de Hungria: hospital atualiza estado de saúde do cantor

O cantor Hungria permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, após dar entrada nesta quinta-feira (2/10) com suspeita de intoxicação por metanol. O artista passou mal depois de ingerir bebida alcoólica na casa de amigos e foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Um novo boletim médico aponta que ele está consciente, orientado, estável e respira sem ajuda de aparelhos. De acordo com a nota, o cantor não apresenta alterações visuais, uma preocupação já que o metanol pode provocar cegueira.

De acordo com o hospital, Hungria chegou à unidade com sintomas de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. O artista passa por sessões de hemodiálise e já recebe doses de etanol, tratamento indicado em casos de intoxicação por metanol. Ainda não há previsão de alta.