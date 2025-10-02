02/10/2025
Universo POP
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum

Internação de Hungria: hospital atualiza estado de saúde do cantor

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
internacao-de-hungria:-hospital-atualiza-estado-de-saude-do-cantor

O cantor Hungria permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, após dar entrada nesta quinta-feira (2/10) com suspeita de intoxicação por metanol. O artista passou mal depois de ingerir bebida alcoólica na casa de amigos e foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Leia também

Um novo boletim médico aponta que ele está consciente, orientado, estável e respira sem ajuda de aparelhos. De acordo com a nota, o cantor não apresenta alterações visuais, uma preocupação já que o metanol pode provocar cegueira.

4 imagensHungriaHungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por MetanolHungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por MetanolFechar modal.1 de 4

Hungria está internado em um hospital de Brasília

Instagram/Reprodução2 de 4

Hungria

Instagram/Reprodução3 de 4

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por Metanol

Reprodução/Instagram @hungria_oficial
4 de 4

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por Metanol

Reprodução/Instagram @hungria_oficial

De acordo com o hospital, Hungria chegou à unidade com sintomas de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. O artista passa por sessões de hemodiálise e já recebe doses de etanol, tratamento indicado em casos de intoxicação por metanol. Ainda não há previsão de alta.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost