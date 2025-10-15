15/10/2025
Internacional quer ser reconhecido como co-campeão do Brasileirão de 2005 e prepara dossiê

Diretoria colorada prepara documento detalhado para pedir à CBF o reconhecimento do clube como co-campeão nacional

O Sport Club Internacional decidiu avançar com a análise do pedido feito por conselheiros para buscar o reconhecimento do título do Campeonato Brasileiro de 2005. A diretoria colorada solicitou ao ex-presidente Fernando Carvalho, dirigente do clube na época, que organize um dossiê detalhado sobre o caso.

Segundo apurou a ESPN, o documento será baseado, principalmente, nas declarações recentes do ex-árbitro Edílson Pereira de Carvalho, divulgadas no documentário “Máfia do Apito”, produzido pela Feel the Match e exibido no SporTV. No filme, o ex-juiz, envolvido no escândalo de manipulação de resultados, afirma que não interferiu de forma decisiva nas partidas em que atuou — e que foram posteriormente anuladas pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Diretoria colorada prepara documento detalhado para pedir à CBF o reconhecimento do clube como co-campeão nacional/Foto: Reprodução

O dossiê deve incluir uma análise técnica feita por outro ex-árbitro, reforçando que Pereira de Carvalho não manipulou os resultados dos jogos. O Inter também pretende argumentar que o regulamento do Brasileirão de 2005 não previa a repetição de partidas, a menos que houvesse provas irrefutáveis de manipulação, o que, segundo o clube, não ocorreu.

Além disso, a diretoria gaúcha se apoia em precedentes da própria CBF, que já reconheceu e unificou competições anteriores, como o Torneio Roberto Gomes Pedrosa e a Taça Brasil, em 2010, como títulos oficiais do Campeonato Brasileiro.

Assim que o dossiê estiver concluído, Fernando Carvalho o apresentará à alta cúpula do Internacional, que decidirá se levará ou não o caso adiante. Caso opte por seguir com o pedido, o clube apresentará o documento à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), solicitando o reconhecimento do Inter como co-campeão nacional de 2005.

Segundo fontes internas, o objetivo do Internacional não é retirar o título do Corinthians, mas que a CBF reconheça oficialmente dois campeões brasileiros naquela temporada.

