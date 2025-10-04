Internacional x Botafogo: Ramón Diaz busca a 1ª vitória; veja odds

Dentro de casa, o Internacional tem a chance de se recuperar no Campeonato Brasileiro. No sábado (4/10), às 18h30 (horário de Brasília), o Colorado recebe o Botafogo no Beira-Rio, pela 27ª rodada da competição.
Na 15ª colocação do Brasileiro, com 29 pontos conquistados, o Internacional ainda não sabe o que é vencer sob o comando de Ramón Díaz. Já o Botafogo é o quarto colocado, com 43.
Será que o comandante argentino conseguirá a primeira vitória pelo Colorado? Veja os números e as odds da partida.
Internacional vai vencer?
- Internacional: Odds* 2.26 na Bet da Sorte
- Empate: Odds* 3.09 na Bet da Sorte
- Botafogo: Odds* 2.99 na Bet da Sorte
Contratado pelo Internacional para substituir Roger Machado, após a derrota por 3 x 2 para o rival Grêmio, Ramón Díaz chegou para salvar o clube do rebaixamento.
Até aqui, o argentino comandou o Colorado em duas partidas, conseguindo dois empates. O primeiro deles foi no clássico contra o Juventude, que terminou em 1 x 1. O segundo foi diante do Corinthians, pelo mesmo placar.
Esse é o terceiro trabalho de Ramón Díaz no Brasil. O primeiro deles foi no Vasco, em 2023. Pelo Cruzmaltino, o argentino conquistou a vitória depois de duas derrotas seguidas.
Naquele ano, o treinador conseguiu salvar a equipe do rebaixamento. No total, foram 41 jogos, 17 triunfos, 11 empates e 13 derrotas.
No ano seguinte, o comandante assumiu o Corinthians, também com a missão de livrar o time do Z4. E o início foi da melhor forma possível.
O Timão estreou com vitória por 2 x 1 diante do Criciúma e venceu o Bahia por 1 x 0 na sequência.
Depois de um empate em 2 x 2 com o Grêmio, Ramón Díaz conheceu a primeira derrota contra o Atlético-MG, por 2 x 1.
Com o time paulista, o treinador argentino somou 60 partidas, com 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas.
Antes de assumir o Vasco, Ramón Díaz chegou a ser contratado pelo Botafogo, em 2020.
Por conta de um problema de saúde, o treinador não chegou a comandar a equipe à beira do campo, mas Emiliano Díaz, filho e auxiliar de Ramón, assumiu o time em três partidas.
Com a ausência do pai, o Glorioso decidiu desligar a comissão argentina.
Os dois times vão balançar as redes?
- Ambos marcam: Odds* 1.87 na Bet da Sorte
- Ambos não marcam: Odds* 1.72 na Bet da Sorte
Outro mercado para explorar na partida é o de ambos os times marcando pelo menos um gol.
Nas últimas 15 partidas do Internacional, em 13 delas as duas equipes conseguiram balançar as redes.
Já nos dez jogos mais recentes do Glorioso, os times envolvidos anotaram ao menos um tento em sete.
Ou seja, se você apostar R$ 10 para o Colorado e o Botafogo marcarem e isso acontecer, o retorno será de R$ 18,70.
Como chegam as equipes
Mandante da partida, o Internacional chega para o confronto após conseguir um empate heroico diante do Corinthians, no Beira-Rio.
Na quarta-feira (1), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado estava perdendo por 1 x 0 até os acréscimos do jogo quando Johan Carbonero empatou em cobrança de pênalti.
Já o Botafogo tenta encontrar uma estabilidade na competição.
Na última rodada, também na quarta-feira, o Glorioso recebeu o Bahia no Nilton Santos e venceu por 2 x 1.
A equipe de Davide Ancelotti conseguiu os três pontos com gols marcados por Santiago Rodríguez e Jeffinho.
Onde assistir Internacional x Botafogo
A partida entre Internacional e Botafogo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).
*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 03/10/2025