Internada, ex-BBB Paulinha Leite anuncia que precisará antecipar o parto dos gêmeos

Grávida de gêmeos, Paulinha Leite revelou, por meio das redes sociais, que está internada há nove dias devido a uma alteração no Doppler de um dos bebês, que apresentou restrição de crescimento. Por conta disso, ela vai precisar antecipar o parto dos gêmeos. Casada com o americano Dakota Ballard, a ex-BBB de 38 anos espera um menino e uma menina, frutos de uma fertilização in vitro (FIV).

Na manhã desta quinta-feira (23/10), Paulinha contou, nos stories do Instagram, que não deixará o hospital até o parto dos gêmeos e que está surpresa com quantos quilos ganhou até agora na gestação. “Meus bom dias agora é deitada. Estou aqui esperando meu café da manhã chegar, porque meus bebês estão aqui mexendo e eu já estou morrendo de fome. Geralmente, eu não sinto fome de manhã, mas tem duas coisinhas dentro de mim que fazem eu sentir uma fome assim que acordo”, relata.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Paulinha Leite se prepara para antecipar o parto dos gêmeos Reprodução/Instagram/@paulinhaleittee Paulinha Leite se prepara para antecipar o parto dos gêmeos Reprodução/Instagram/@paulinhaleittee Paulinha Leite, ex-BBB, celebra primeira gravidez por fertilização in vitro Reprodução/Instagram/@paulinhaleittee Paulinha Leite, ex-BBB, celebra primeira gravidez por fertilização in vitro Reprodução/Instagram/@paulinhaleittee Paulinha Leite, ex-BBB, celebra primeira gravidez por fertilização in vitro Reprodução/Instagram/@paulinhaleittee Paulinha Leite, ex-BBB, celebra primeira gravidez por fertilização in vitro Reprodução/Instagram/@paulinhaleittee Paulinha Leite se prepara para antecipar o parto dos gêmeos Reprodução/Instagram/@paulinhaleittee Voltar

Próximo

“Agora, tem nove dias que estou internada. A gente está com fé em Deus que vai dar tudo certo. Estamos aqui, ainda internados. Na verdade, só vou sair depois que eles nascerem. Não vou mais pra casa, mas está tudo certo. Só não gosto que aqui (no hospital) ficam chamando meu bichinho de pequenininho”, completa.

A influenciadora também revela estar surpresa com seu peso atual: “Sempre achei que quando eu engravidasse, ia ser aquele tipo de grávida que engorda 22 kg, 26 kg. Até as 32 semanas, eu tinha engordado só 8 kg. Agora, engordei 11 kg no total. E olha, gente, eu como igual uma capivara raivosa, mas eles [os bebês] sugam tudinho”.

Na última quarta-feira (22/10), Paulinha fez um desabafo sobre a gestação de gêmeos. “Hoje faz 8 dias que estou internada. Meu príncipe resolveu assustar a mamãe e o papai, com alteração do Doppler dele, resolveu também emagrecer. Já disse para ele que nada de dieta agora”, escreveu Paulinha, explicando que, enquanto a irmãzinha está se desenvolvendo normalmente, o irmãozinho precisa de monitoramento especial, mas está sendo acompanhado.

Uma alteração no Doppler indica que o fluxo sanguíneo apresenta alguma irregularidade, o que pode ter várias causas dependendo da área avaliada. No contexto obstétrico, isso pode sinalizar que o bebê não está recebendo oxigênio e nutrientes suficientes, exigindo atenção médica imediata para garantir seu bem-estar e desenvolvimento.

“Pense numa mamãe que chorou uma vida com medo, mas confio que tudo vai ficar bem. O parto precisará ser antes do planejado, mas é para o bem dele. Sei que já pedi orações para minha mamãe, mas quem puder orar por nós três também, agradeço de todo coração”, pediu.