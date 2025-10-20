20/10/2025
Internado e no pós-cirúrgico: saiba o que aconteceu com filho de Patrícia Poeta

Escrito por Portal Leo Dias
Sempre discreta em relação a vida pessoal, Patrícia Poeta surpreendeu ao revelar que o filho, Felipe, de 23 anos, estava passando por um grave problema de saúde, durante o programa “Encontro”, da última sexta-feira (17/10). O jovem está internado há dois meses e trata uma infecção. O portal LeoDias te conta detalhes do diagnóstico do herdeiro da apresentadora.

Felipe, que é fruto do antigo relacionamento da apresentadora com Amauri Soares, passou por uma cirurgia no joelho para conter uma infecção. Após o procedimento cirúrgico, ele segue hospitalizado e sem previsão de alta.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta e Amauri Soares no hospital com Felipe PoetaReprodução/Instagram
Patrícia Poeta, apresentadora do "Encontro" / Reprodução: Divulgação Globo
Patrícia Poeta, apresentadora do “Encontro” / Reprodução: Divulgação Globo
Reprodução Instagram
Patrícia Poeta passou por cirurgia para tratar sinusite crônica, mas já voltou a trabalharReprodução Instagram
Reprodução
Patrícia PoetaReprodução
Reprodução / Globo e Instagram
Patrícia e Felipe PoetaReprodução / Globo e Instagram

Na última sexta-feira (17/10), a apresentadora falou pela primeira vez sobre a condição do filho: “Eu estou emocionada, porque esse momento da minha vida, em termos pessoais, está sendo um dos mais difíceis. Há dois meses, meu filho está se tratando, e é por isso que é difícil explicar”, disse ao receber uma homenagem da equipe do programa “Encontro”.

Poeta também revelou que Felipe tem alergia a castanhas e amendoins, e que o diagnóstico veio após um susto. O DJ está em acompanhamento médico desde que descobriu a alergia severa. No último domingo (19/10), a apresentadora da Globo comemorou o aniversário de 49 anos no hospital, ao lado do filho.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Felipe canta “Parabéns Pra Você” enquanto a mãe recebe uma torta do ex, Amauri Soares. “Te amo, mãe! Detalhe para a importância do 4.9 e não 5.0”, escreveu ele na legenda do post.

