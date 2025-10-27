Internado há 10 dias por conta de uma intoxicação por medicamentos, o cantor Lô Borges, de 73 anos, está em estado grave, precisa de ventilação mecânica e foi submetido a uma traqueostomia no fim de semana.
De acordo com o irmão do artista, Yé Borges, que conversou com o G1, o objetivo do procedimento é oferecer mais conforto ao paciente e manter a ventilação mecânica. Ele contou, ainda, que o estado de saúde do cantor é grave, mas estável.
Ainda segundo o irmão de Lô Borges, não há previsão de alta. A família, porém, segue esperançosa na melhora do quadro clínico do cantor e compositor mineiro.
A internação
Lô Borges deu entrada na unidade Contorno do Hospital Unimed, no último dia 17, após passar mal em casa. Devido à internação, toda a agenda do artista precisou ser suspensa.
Lô Borges posa ao lado de Milton Nascimento
Lô Borges posa tocando teclado
Lô Borges está internado há 10 dias
Internado na UTI, Lô Borges precisa de ventilação mecânica
Lô Borges é clicado durante uma de suas apresentações
Lô Borges foi internado com intoxicação medicamentosa
Cantor e compositor Lô Borges
O cantor se apresentaria no último sábado (25/10), no dia em que fez a traqueostomia, ao lado de Beto Guedes, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, dentro da programação do Festival Estilo Brasil.
Com a ausência de Lô, o pianista e arranjador Wagner Tiso foi escalado para substituí-lo no palco. O show seguirá confirmado e também contará com a participação do violinista Marcus Viana.