Internado há 10 dias por conta de uma intoxicação por medicamentos, o cantor Lô Borges, de 73 anos, está em estado grave, precisa de ventilação mecânica e foi submetido a uma traqueostomia no fim de semana.

De acordo com o irmão do artista, Yé Borges, que conversou com o G1, o objetivo do procedimento é oferecer mais conforto ao paciente e manter a ventilação mecânica. Ele contou, ainda, que o estado de saúde do cantor é grave, mas estável.

Leia também

Ainda segundo o irmão de Lô Borges, não há previsão de alta. A família, porém, segue esperançosa na melhora do quadro clínico do cantor e compositor mineiro.

A internação

Lô Borges deu entrada na unidade Contorno do Hospital Unimed, no último dia 17, após passar mal em casa. Devido à internação, toda a agenda do artista precisou ser suspensa.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Lô Borges posa ao lado de Milton Nascimento

Instagram/Reprodução 2 de 7

Lô Borges posa tocando teclado

Instagram/Reprodução 3 de 7

Lô Borges está internado há 10 dias

Instagram/Reprodução 4 de 7

Internado na UTI, Lô Borges precisa de ventilação mecânica

Instagram/Reprodução 5 de 7

Lô Borges é clicado durante uma de suas apresentações

Instagram/Reprodução 6 de 7

Lô Borges foi internado com intoxicação medicamentosa

Instagram/Reprodução 7 de 7

Cantor e compositor Lô Borges

Reprodução

O cantor se apresentaria no último sábado (25/10), no dia em que fez a traqueostomia, ao lado de Beto Guedes, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, dentro da programação do Festival Estilo Brasil.

Com a ausência de Lô, o pianista e arranjador Wagner Tiso foi escalado para substituí-lo no palco. O show seguirá confirmado e também contará com a participação do violinista Marcus Viana.