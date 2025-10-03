internado-por-suspeita-de-metanol,-hungria-caminha-e-faz-fisioterapia

Em recuperação após ter sido internado com suspeita de intoxicação por metanol, o cantor Gustavo Hungria (foto em destaque), 34 anos, começou a apresentar melhora. O artista é acompanhado pela equipe do no Hospital DF Star, em Brasília (DF). O rapper fez fisioterapia e caminhou na manhã desta sexta-feira (3/10).

Segundo Leandro Hungria, irmão do cantor, o quadro clinico do artista é bom e surpreendeu os médicos. Hungria ainda está enfraquecido, mas tudo indica uma melhora no quadro de saúde. “Quando retornei hoje, para minha surpresa, ele estava no jardim do hospital com as fisioterapeutas, fazendo fisioterapia. Está com os cateteres no pescoço e os acessos nos braços”, afirmou.

O artista passará pela 2ª sessão de hemodiálise na unidade de terapia intensiva (UTI), ainda essa manhã. “Ontem eu saí daqui por volta de 00h30. Ele tinha acabado de terminar o 1º processo de hemodiálise, que durou entre 4h a 6h”, contou. De acordo com Leandro, ainda não há certeza da causa da intoxicação.

Segundo a assessoria do artista, ele apresenta evolução positiva em no quadro clínico. “De acordo com o médico assistente, Dr. Leandro Machado, o artista dormiu bem, se alimentou normalmente e está evoluindo de forma satisfatória. Os exames laboratoriais já apresentam melhora, com normalização dos índices metabólicos”, afirmou a assessoria em nota enviada ao Metrópoles.

Leandro contou novos detalhes sobre o dia em que Hungria passou mal. “Foi bastante intenso, ele chegou vomitando, bem fraco, nao aceitou a sonda pela narina. Ele teve que fazer o uso da medicação do antídoto via oral, mas o quadro está evoluiu de uma forma bastante significativa. Os médicos estão, inclusive, surpresos com a melhora do Hungria”, relatou.

Ainda não há previsão da saída da UTI. O resultado dos exames que irão confirmar se o Hungria foi intoxicado por metanol podem levar de cinco a sete dias para serem divulgados.

Até lá, não será possível confirmar que Hungria tenha sido intoxicado pela substância. Este é o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no DF. O Ministério da Saúde investiga, ao todo, 59 casos no país. Desses, 11 intoxicações e uma morte já tiveram a relação com o metanol confirmada.

Metanol

A internação às pressas do rapper nessa quinta-feira (2/10), levou à suspeita de intoxicação por metanol. O composto tem sido encontrado em bebidas alcoólicas em São Paulo e pode causar cegueira e até a morte.

A Secretaria de Saúde do DF destaca que, na ocorrência de um caso suspeito de intoxicação por metanol, deve ser realizado contato com o CIATox por meio dos telefones 99288-9358 e 0800 644 6774 para orientações do manejo clínico.

Além disso, deve ser realizada notificação imediata obrigatória ao CIEVS/DF com preenchimento e envio da ficha de intoxicação exógena do SINAN para o e-mail [email protected].

A pasta acompanha o único caso suspeito registrado no Distrito Federal para identificar se houve, de fato, contaminação do metanol. O Ministério da Saúde também está atento à situação.

Até o momento, não se tem informações de sequelas no cantor. Em outros casos, pacientes relataram perda de visão e há um óbito confirmado, em decorrência do consumo de bebida com metanol.

Enquanto é feita a análise no corpo do rapper, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) analisa os lotes de bebida que estavam na distribuidora Amsterdan, que vendeu vodca ao cantor, em Vicente Pires.

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por metanol

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por metanol

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por metanol

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por metanol

Ainda falta levantar a procedência das bebidas e se têm origem similar aos casos de São Paulo. É necessário identificar se as bebidas foram adulteradas e, em caso positivo, se há outras espalhadas no DF que também podem apresentar a contaminação.

O governo do Distrito Federal informou ao Metrópoles que vai intensificar as ações de fiscalização contra bebidas alcoólicas a partir desta sexta-feira (3/10).

Em nota, a distribuidora Amsterdan informou que comercializa exclusivamente produtos com certificado de origem. “Todos devidamente acompanhados de nota fiscal, assegurando a qualidade e legalidade de cada item disponibilizado”.

A distribuidora foi interditada nessa quinta-feira (2/10) por não ter licenciamento para funcionar e por comercialização de bebidas alcoólicas clandestinas.

O que aconteceu?

O cantor Gustavo Hungria, 34 anos, foi internado no Hospital DF Star na manhã de quinta-feira (02/10) com suspeita de intoxicação por metanol.

O boletim médico inicial descreveu um quadro de dor de cabeça (cefaleia), náuseas, vômitos, visão turva e acidose metabólica.

Durante a tarde, a equipe médica transferiu o cantor para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) como medida de precaução e para iniciar o tratamento especializado.

A assessoria do artista informou que ele está sob acompanhamento, respondendo bem ao tratamento e já se encontra “fora de risco iminente”.

A principal suspeita, confirmada pela equipe do cantor, é a ingestão de uma bebida alcoólica adulterada com metanol.

Os shows previstos para o fim de semana foram remarcados.

A reportagem apurou que o cantor está sendo acompanhado pelos médicos Guilherme Meyer e Allisson Barcelos Borges, os mesmos profissionais que acompanharam a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Hospital DF Star, em 16 de setembro.

A assessoria de imprensa do cantor se manifestou por meio de nota e reforçou que a condição dele ocorreu após ingestão de bebida adulterada, “em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo”.

“Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente. Agradecemos a compreensão dos fãs, da imprensa e de todos os parceiros neste momento”.

Veja o que diz boletim médico do DF Star:

“O cantor Gustavo da Hungria Neves foi admitido no Hospital DF Star em 2 de outubro com o quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro”.