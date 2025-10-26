26/10/2025
Intimado, segurança que matou cliente de adega não foi à delegacia

O segurança David Ferreira, de 45 anos, que matou o cliente de uma adega em Guarulhos com um soco no rosto, foi intimado a comparecer ao 1ª Distrito Policial da cidade para ser ouvido, mas não apareceu. O empresário Paulo Vinicius dos Santos, de 35, morreu nessa sexta-feira (24/10), quatro dias após a agressão, ocorrida na madrugada de segunda (20/10).

Câmeras de segurança registraram o momento em que David dá um soco no rosto do rapaz, que cai desacordado em frente ao estabelecimento. Com a ajuda de uma outra pessoa, o segurança carrega o corpo da vítima até uma garagem lateral, às 2h45. No local, Paulo Vinicius fica deitado por cerca de duas horas.

Por volta das 4h, o rapaz rasteja de volta até a calçada e é notado por um homem que aciona o socorro médico. A ambulância do Corpo de Bombeiros chega às 4h27. Paulo Vinicius teve o óbito constatado no Hospital Salvalus, em decorrência de uma hemorragia no crânio.

Assista:

A equipe de investigação do 1º DP de Guarulhos tenta entender o que teria provocado a agressão. Uma das suspeitas é que Paulo Vinicius teria se desentendido com o segurança ao tentar retornar ao interior da adega após deixar o local.

