Intoxicação alimentar suspeita: mulher morre e sobrinho é internado após comer pizza

24/10/2025
Universo POP
Mulher e sobrinho apresentaram sintomas após comerem pizza; caso é tratado como morte suspeita

Uma mulher de 51 anos morreu após apresentar sintomas de intoxicação alimentar, supostamente causados por uma pizza consumida na noite de sexta-feira (17), em São José dos Campos (SP). O caso, registrado no bairro Jardim Morumbi, é investigado pela Polícia Civil como morte suspeita.

De acordo com as informações, o sobrinho da vítima, que também comeu a mesma pizza, passou mal e precisou ser internado no Hospital de Clínicas Sul, administrado pela prefeitura. O estado de saúde dele não foi divulgado.

pizzas

Mulher e sobrinho apresentaram sintomas após comerem pizza; caso é tratado como morte suspeita/Foto: Ilustrativa

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada por profissionais da unidade de saúde após notarem que dois pacientes chegaram simultaneamente com sintomas semelhantes de intoxicação. A corporação então comunicou a ocorrência à Polícia Civil, que solicitou exames periciais ao Instituto Médico Legal (IML) para determinar a causa da morte.

O corpo da mulher foi encaminhado para análise, e os resultados laboratoriais deverão confirmar se houve de fato contaminação alimentar e identificar a origem do problema.

