Intoxicação por metanol: Brasil tem 15 mortes e 58 casos confirmados

intoxicacao-por-metanol:-brasil-tem-15-mortes-e-58-casos-confirmados

O número de pessoas mortas intoxicadas por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas, no Brasil, chegou a 15, conforme atualização do Ministério da Saúde nesta sexta-feira (24/10). Ao todo, 112 notificações foram registradas, sendo 58 casos confirmados e 50 em investigação. Outras 635 notificações foram descartadas.

Os óbitos pela intoxicação foram confirmados nos seguintes estados: nove no estado de São Paulo, três em Pernambuco e três no Paraná. Outras nove mortes suspeitas seguem em investigação, sendo quatro em PE, duas no PR, uma em SP, uma em MS e uma em MG. Outras 32 notificações de óbitos foram descartadas.

Veja situação por estado:

São Paulo:
– 44 casos confirmados
– 14 em investigação
– 434 notificações descartadas

Pernambuco:
– 5 casos confirmados
– 19 em investigação

Paraná:
– 6 casos confirmados
– 4 em investigação

Rio Grande do Sul:
– 1 caso confirmado

Mato Grosso:
– 1 caso confirmado
– 4 em investigação

Tocantins:
– 1 caso confirmado
– 1 em investigação

Rio de Janeiro:
– 1 caso em investigação

Piauí:
– 4 casos em investigação

Mato Grosso do Sul:
– 1 caso em investigação

Rio Grande do Norte:
– 1 caso em investigação

Toxicidade

O metanol é um álcool simples, líquido, incolor e altamente tóxico. Ele é usado principalmente na indústria química, como matéria-prima na fabricação de solventes, plásticos, tintas e combustíveis.

Quando ingerido e metabolizado pelo organismo, ele é transformado em substâncias tóxicas, como formaldeído e ácido fórmico, que atacam o sistema nervoso central e o nervo óptico.

A ingestão de apenas 10 ml já pode causar cegueira, e 30 ml podem ser fatais. Os sintomas de intoxicação, muitas vezes, demoram a aparecer e podem ser confundidos com uma simples ressaca, o que atrasa o diagnóstico e o tratamento.

