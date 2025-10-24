Intoxicação por metanol: Brasil tem 15 mortes e 58 casos confirmados

O número de pessoas mortas intoxicadas por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas, no Brasil, chegou a 15, conforme atualização do Ministério da Saúde nesta sexta-feira (24/10). Ao todo, 112 notificações foram registradas, sendo 58 casos confirmados e 50 em investigação. Outras 635 notificações foram descartadas.

Os óbitos pela intoxicação foram confirmados nos seguintes estados: nove no estado de São Paulo, três em Pernambuco e três no Paraná. Outras nove mortes suspeitas seguem em investigação, sendo quatro em PE, duas no PR, uma em SP, uma em MS e uma em MG. Outras 32 notificações de óbitos foram descartadas.

Veja situação por estado:

São Paulo:

– 44 casos confirmados

– 14 em investigação

– 434 notificações descartadas

Pernambuco:

– 5 casos confirmados

– 19 em investigação

Paraná:

– 6 casos confirmados

– 4 em investigação

Rio Grande do Sul:

– 1 caso confirmado

Mato Grosso:

– 1 caso confirmado

– 4 em investigação

Tocantins:

– 1 caso confirmado

– 1 em investigação

Rio de Janeiro:

– 1 caso em investigação

Piauí:

– 4 casos em investigação

Mato Grosso do Sul:

– 1 caso em investigação

Rio Grande do Norte:

– 1 caso em investigação

Toxicidade

O metanol é um álcool simples, líquido, incolor e altamente tóxico. Ele é usado principalmente na indústria química, como matéria-prima na fabricação de solventes, plásticos, tintas e combustíveis.

Quando ingerido e metabolizado pelo organismo, ele é transformado em substâncias tóxicas, como formaldeído e ácido fórmico, que atacam o sistema nervoso central e o nervo óptico.

A ingestão de apenas 10 ml já pode causar cegueira, e 30 ml podem ser fatais. Os sintomas de intoxicação, muitas vezes, demoram a aparecer e podem ser confundidos com uma simples ressaca, o que atrasa o diagnóstico e o tratamento.