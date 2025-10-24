Intoxicação por metanol: Brasil tem 15 mortes e 58 casos confirmados

O número de pessoas mortas intoxicadas por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas, no Brasil, chegou a 15, conforme atualização do Ministério da Saúde nesta sexta-feira (24/10). Ao todo, 112 notificações foram registradas, sendo 58 casos confirmados e 50 em investigação. Outras 635 notificações foram descartadas.
Os óbitos pela intoxicação foram confirmados nos seguintes estados: nove no estado de São Paulo, três em Pernambuco e três no Paraná. Outras nove mortes suspeitas seguem em investigação, sendo quatro em PE, duas no PR, uma em SP, uma em MS e uma em MG. Outras 32 notificações de óbitos foram descartadas.
Veja situação por estado:
São Paulo:
– 44 casos confirmados
– 14 em investigação
– 434 notificações descartadas
Pernambuco:
– 5 casos confirmados
– 19 em investigação
Paraná:
– 6 casos confirmados
– 4 em investigação
Rio Grande do Sul:
– 1 caso confirmado
Mato Grosso:
– 1 caso confirmado
– 4 em investigação
Tocantins:
– 1 caso confirmado
– 1 em investigação
Rio de Janeiro:
– 1 caso em investigação
Piauí:
– 4 casos em investigação
Mato Grosso do Sul:
– 1 caso em investigação
Rio Grande do Norte:
– 1 caso em investigação
Toxicidade
O metanol é um álcool simples, líquido, incolor e altamente tóxico. Ele é usado principalmente na indústria química, como matéria-prima na fabricação de solventes, plásticos, tintas e combustíveis.
Quando ingerido e metabolizado pelo organismo, ele é transformado em substâncias tóxicas, como formaldeído e ácido fórmico, que atacam o sistema nervoso central e o nervo óptico.
A ingestão de apenas 10 ml já pode causar cegueira, e 30 ml podem ser fatais. Os sintomas de intoxicação, muitas vezes, demoram a aparecer e podem ser confundidos com uma simples ressaca, o que atrasa o diagnóstico e o tratamento.