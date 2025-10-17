Intoxicação por metanol: número de casos confirmados chega a 46

O número de pessoas intoxicadas por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil chegou a 46 pessoas, nesta sexta-feira (13/10), segundo o Ministério da Saúde. Ao todo, 87 notificações de casos suspeitos seguem em investigação. Outras 528 suspeitas foram descartadas.

Até o momento oito óbitos pela intoxicação foram confirmados: seis no estado de São Paulo e dois em Pernambuco. Outras oito mortes suspeitas seguem em investigação, sendo duas em SP, três em PE, um no MS, um em MG e um no PR. Outras 26 notificações de óbitos foram descartadas.

Veja os números oficiais por estado:

Bahia: 1 caso suspeito de intoxicação em investigação

Espírito Santo: 1 caso suspeito de intoxicação em investigação

Goiás: 2 casos suspeitos de intoxicação em investigação

Minas Gerais: 1 caso suspeito de intoxicação em investigação

Mato Grosso do Sul: 2 casos suspeitos de intoxicação em investigação

Paraíba: 1 caso suspeito de intoxicação em investigação

Pernambuco: 23 casos suspeitos de intoxicação em investigação e 3 casos confirmados

Piauí: 3 casos suspeitos de intoxicação em investigação

Paraná: 2 casos suspeitos de intoxicação em investigação e 4 casos confirmados

Rio de Janeiro: 6 casos suspeitos em investigação

Rio Grande do Sul: 1 caso de intoxicação confirmado

Tocantins: 1 caso suspeito de intoxicação em investigação

São Paulo: 44 casos suspeitos de intoxicação em investigação e 38 casos confirmados

Os estados que possuem casos confirmados são São Paulo (38 casos), Pernambuco (3 casos), Paraná (4 casos) e Rio Grande do Sul (1 caso).

Em relação aos casos em apuração, São Paulo investiga 44, Pernambuco 23, Rio de Janeiro 6, Piauí 3, Mato Grosso do Sul 2, Goiás 2, Paraná 2, Bahia 1, Espírito Santo 1, Minas Gerais 1, Paraíba 1 e Tocantins 1.

Toxicidade

O metanol é um álcool simples, líquido, incolor e altamente tóxico. Ele é usado principalmente na indústria química, como matéria-prima na fabricação de solventes, plásticos, tintas e combustíveis.

Quando ingerido e metabolizado pelo organismo, ele é transformado em substâncias tóxicas, como formaldeído e ácido fórmico, que atacam o sistema nervoso central e o nervo óptico.

A ingestão de apenas 10 ml já pode causar cegueira, e 30 ml podem ser fatais. Os sintomas de intoxicação muitas vezes demoram a aparecer e podem ser confundidos com uma simples ressaca, o que atrasa o diagnóstico e o tratamento.