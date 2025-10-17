17/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Intoxicação por metanol: número de casos confirmados chega a 46

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
intoxicacao-por-metanol:-numero-de-casos-confirmados-chega-a-46

O número de pessoas intoxicadas por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil chegou a 46 pessoas, nesta sexta-feira (13/10), segundo o Ministério da Saúde. Ao todo, 87 notificações de casos suspeitos seguem em investigação. Outras 528 suspeitas foram descartadas.

Até o momento oito óbitos pela intoxicação foram confirmados: seis no estado de São Paulo e  dois em Pernambuco. Outras oito mortes suspeitas seguem em investigação, sendo duas em SP, três em PE, um no MS, um em MG e um no PR. Outras 26 notificações de óbitos foram descartadas.

Veja os números oficiais por estado:

  • Bahia: 1 caso suspeito de intoxicação em investigação
  • Espírito Santo: 1 caso suspeito de intoxicação em investigação
  • Goiás: 2 casos suspeitos de intoxicação em investigação
  • Minas Gerais: 1 caso suspeito de intoxicação em investigação
  • Mato Grosso do Sul: 2 casos suspeitos de intoxicação em investigação
  • Paraíba: 1 caso suspeito de intoxicação em investigação
  • Pernambuco: 23 casos suspeitos de intoxicação em investigação e 3 casos confirmados
  • Piauí: 3 casos suspeitos de intoxicação em investigação
  • Paraná: 2 casos suspeitos de intoxicação em investigação e 4 casos confirmados
  • Rio de Janeiro: 6 casos suspeitos em investigação
  • Rio Grande do Sul: 1 caso de intoxicação confirmado
  • Tocantins: 1 caso suspeito de intoxicação em investigação
  • São Paulo: 44 casos suspeitos de intoxicação em investigação e 38 casos confirmados
Leia também

Os estados que possuem casos confirmados são São Paulo (38 casos), Pernambuco (3 casos), Paraná (4 casos) e Rio Grande do Sul (1 caso).

Em relação aos casos em apuração,  São Paulo investiga 44, Pernambuco 23, Rio de Janeiro 6, Piauí 3, Mato Grosso do Sul 2, Goiás 2, Paraná 2,  Bahia 1, Espírito Santo 1, Minas Gerais 1, Paraíba 1 e Tocantins 1.

Toxicidade

O metanol é um álcool simples, líquido, incolor e altamente tóxico. Ele é usado principalmente na indústria química, como matéria-prima na fabricação de solventes, plásticos, tintas e combustíveis.

Quando ingerido e metabolizado pelo organismo, ele é transformado em substâncias tóxicas, como formaldeído e ácido fórmico, que atacam o sistema nervoso central e o nervo óptico.

A ingestão de apenas 10 ml já pode causar cegueira, e 30 ml podem ser fatais. Os sintomas de intoxicação muitas vezes demoram a aparecer e podem ser confundidos com uma simples ressaca, o que atrasa o diagnóstico e o tratamento.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost