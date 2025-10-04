Intoxicação por metanol: número de casos suspeitos sobe para 181

O Ministério da Saúde informou, na tarde deste sábado (4/10), que o Brasil chegou as 195 notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica. Em todo o país já são 14 casos confirmados e 181 em investigação. O segundo óbito foi confirmado pela prefeitura de São Paulo e outras 12 mortes suspeitas são averiguadas.

Ao todo, 13 estados, além do Distrito Federal, notificaram casos suspeitos de intoxicação em investigação. Os números dizem respeito aos casos informados pelas unidades da federação, até às 16h deste sábado, para o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS).

Veja os números oficiais de intoxicação por metanol no Brasil

São Paulo: 162 notificações – 14 casos confirmados e 148 casos suspeitos em investigação. Dois óbitos confirmados e sete em investigação.

162 notificações – 14 casos confirmados e 148 casos suspeitos em investigação. Dois óbitos confirmados e sete em investigação. Pernambuco: 11 casos suspeitos em investigação. Três óbitos em investigação.

11 casos suspeitos em investigação. Três óbitos em investigação. Distrito Federal: Um caso suspeito em investigação.

Um caso suspeito em investigação. Bahia: 2 casos suspeitos em investigação. Um óbito em investigação.

2 casos suspeitos em investigação. Um óbito em investigação. Paraná: Três casos suspeitos em investigação.

Três casos suspeitos em investigação. Mato Grosso do Sul: Cinco casos suspeitos em investigação. Um óbito em investigação.

Cinco casos suspeitos em investigação. Um óbito em investigação. Goiás: Dois casos suspeitos em investigação.

Dois casos suspeitos em investigação. Minas Gerais: Um caso suspeito em investigação.

Um caso suspeito em investigação. Mato Grosso: Um caso suspeito em investigação.

Um caso suspeito em investigação. Rondônia: Um caso suspeito em investigação.

Um caso suspeito em investigação. Piauí: Um caso suspeito em investigação.

Um caso suspeito em investigação. Rio Grande do Sul: Dois casos suspeitos em investigação.

Dois casos suspeitos em investigação. Rio de Janeiro: Um caso suspeito em investigação.

Um caso suspeito em investigação. Paraíba: Um caso suspeito em investigação.

Em São Paulo, epicentro de crise, nove estabelecimentos foram oficialmente interditados por suspeita de venda de bebidas alcoólicas adulteradas. Fechados cautelarmente pelas Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, os bares e distribuidoras estão localizados nos bairros Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca, e M’Boi Mirim, na capital e nas cidades de Osasco, São Bernardo do Campo e Barueri, na Grande São Paulo.

Confira os locais, por estado, de cada notificação suspeita :

Desde a última terça-feira (30/9), a Polícia Federal (PF) investiga a procedência e a rede de distribuição de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. A instituição já trabalha com a hipótese de que o esquema não se limita a produtores clandestinos isolados, com indícios de envolvimento de facções criminosas.

Já a Polícia Civil de São Paulo trabalha com uma linha de investigação diferente.

Uma das principais hipóteses é a de que quadrilhas que vendem bebidas falsas usaram metanol para limpar garrafas de bebidas originais com o objetivo de reciclar os recipientes. Sem a higiene e o uso de água necessários, restos do químico teriam permanecido dentro das garrafas e causado as contaminações.

O metanol, também conhecido como de álcool metílico, é usado na indústria como solvente e na produção de combustíveis, tintas e plásticos.

O composto químico, usado ilegalmente para substituir o etanol em bebidas alcoólicas, por ser mais barato, é extremamente tóxico.

Sua ingestão gera compostos tóxicos no organismo, que atacam o sistema nervoso central e podem causar cegueira, falência de órgãos e morte, mesmo que consumido em pequena dose.