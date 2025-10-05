05/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Intoxicação por metanol: número de casos suspeitos sobe para 209

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
intoxicacao-por-metanol:-numero-de-casos-suspeitos-sobe-para-209

O Ministério da Saúde informou neste domingo (5/10) que o número de casos por intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, entre investigados e confirmados, chegou a 225. As informações foram registradas até as 16h.

Em todo o país, são 16 casos confirmados e 209 em investigação. São Paulo é o Estado que registra o maior número: 14 confirmados com a intoxicação e 178 em suspeita.

De acordo com o MS, o Ceará notificou o primeiro caso. A Bahia e o Espírito Santo tinham suspeitas, mas os casos registrados foram descartados.

Leia também

Veja a lista de Estados que têm casos:

  • Ceará: 3 suspeitos;
  • Distrito Federal: 1 suspeito;
  • Goiás: 2 suspeitos;
  • Mato Grosso do Sul: 5 suspeitos;
  • Pernambuco: 10 suspeitos;
  • Paraná: 2 confirmados e 2 suspeitos;
  • Rondônia: 1 suspeito;
  • São Paulo: 14 confirmados e 178 supeitos;
  • Piauí: 2 suspeitos;
  • Rio Grande do Sul: 2 suspeitos;
  • Paraíba: 1 suspeito;
  • Rio de Janeiro: 1 suspeito.

Desde o início da última semana, o Brasil enfrenta um surto de intoxicações por metanol, uma substância química adicionada ilegalmente em bebidas alcoólicas para substituir o etanol, por ser mais barato.

Na terça-feira (30/9), a Polícia Federal (PF) começou a investigar a procedência e a rede de distribuição de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. As primeiras apurações apontam que quadrilhas especializadas em adulteração de bebidas alcoólicas podem estar por trás da crise.

A PF ainda apura conexões com o tráfico de combustíveis e a importação irregular de metanol pelo Porto de Paranaguá (PR) e já trabalha com a hipótese de que o esquema de adulteração de bebidas com metanol não se limita a produtores clandestinos isolados, com indícios de envolvimento de facções criminosas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost