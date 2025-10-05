Intoxicação por metanol: número de casos suspeitos sobe para 209

O Ministério da Saúde informou neste domingo (5/10) que o número de casos por intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, entre investigados e confirmados, chegou a 225. As informações foram registradas até as 16h.

Em todo o país, são 16 casos confirmados e 209 em investigação. São Paulo é o Estado que registra o maior número: 14 confirmados com a intoxicação e 178 em suspeita.

De acordo com o MS, o Ceará notificou o primeiro caso. A Bahia e o Espírito Santo tinham suspeitas, mas os casos registrados foram descartados.

Veja a lista de Estados que têm casos:

Ceará: 3 suspeitos;

3 suspeitos; Distrito Federal: 1 suspeito;

1 suspeito; Goiás: 2 suspeitos;

2 suspeitos; Mato Grosso do Sul: 5 suspeitos;

5 suspeitos; Pernambuco: 10 suspeitos;

10 suspeitos; Paraná: 2 confirmados e 2 suspeitos;

2 confirmados e 2 suspeitos; Rondônia: 1 suspeito;

1 suspeito; São Paulo: 14 confirmados e 178 supeitos;

14 confirmados e 178 supeitos; Piauí: 2 suspeitos;

2 suspeitos; Rio Grande do Sul: 2 suspeitos;

2 suspeitos; Paraíba: 1 suspeito;

1 suspeito; Rio de Janeiro: 1 suspeito.

Desde o início da última semana, o Brasil enfrenta um surto de intoxicações por metanol, uma substância química adicionada ilegalmente em bebidas alcoólicas para substituir o etanol, por ser mais barato.

Na terça-feira (30/9), a Polícia Federal (PF) começou a investigar a procedência e a rede de distribuição de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. As primeiras apurações apontam que quadrilhas especializadas em adulteração de bebidas alcoólicas podem estar por trás da crise.

A PF ainda apura conexões com o tráfico de combustíveis e a importação irregular de metanol pelo Porto de Paranaguá (PR) e já trabalha com a hipótese de que o esquema de adulteração de bebidas com metanol não se limita a produtores clandestinos isolados, com indícios de envolvimento de facções criminosas.