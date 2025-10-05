05/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Intoxicação por metanol: Polícia de SP prende 19 suspeitos e apreende 7 mil garrafas

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
intoxicacao-por-metanol:-policia-de-sp-prende-19-suspeitos-e-apreende-7-mil-garrafas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), divulgou, neste domingo (5/10), um balanço da força-tarefa que investiga casos de adulteração de bebidas no estado. Segundo ele, 41 pessoas foram presas ao longo de 2024 — 19 delas apenas desde o dia 29 de setembro. Além disso, quatro fábricas clandestinas foram fechadas, 78,3 mil rótulos falsificados apreendidos, além de 7 mil garrafas cheias e 53.758 embalagens vazias.

O balanço inclui ainda o fechamento de nove estabelecimentos que comercializavam bebidas alcoólicas e a suspensão das inscrições estaduais de sete bares, de acordo com reportagem do Metrópoles. Na última sexta-feira (3/10), Tarcísio determinou que locais flagrados vendendo produtos adulterados tenham a inscrição estadual cancelada.

Veja as fotos

Reprodução/Internet
São Paulo casos graves por ingestão de bebidas adulteradas com metanolReprodução/Internet
Divulgação: Fiocruz Imagens
Intoxicação por metanol ascende alerta em São PauloDivulgação: Fiocruz Imagens
Foto: José Cruz/ABr
Intoxicação por metanol ascende alerta em São PauloFoto: José Cruz/ABr
Divulgação: Biodiesel Brasil
Intoxicação por metanol ascende alerta em São PauloDivulgação: Biodiesel Brasil

Leia Também

Até agora, o governo paulista não revelou quais marcas foram alvo das falsificações nem qual linha de investigação orienta a apuração. Na semana passada, o governador descartou o envolvimento da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no esquema.

O que é o metanol

O metanol, também conhecido como álcool metílico, é uma substância líquida, incolor e altamente tóxica, muitas vezes confundida com o etanol — usado na produção de bebidas alcoólicas. Sua ingestão pode causar náuseas, vômitos, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos irreversíveis ao sistema nervoso e até a morte.

A toxicidade depende da dose ingerida. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, cerca de 10 ml de metanol puro podem causar cegueira, enquanto 30 ml podem ser fatais. A substância é usada ilegalmente como alternativa mais barata ao etanol em combustíveis.

O Ministério da Saúde reforça que até pequenas quantidades podem provocar intoxicação e alerta para a importância de evitar o consumo de bebidas alcoólicas de procedência duvidosa.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost