Intoxicação por metanol: saiba o estoque atual de antídotos no DF

O Distrito Federal recebeu 90 doses de antídoto para o tratamento de intoxicação por metanol. De acordo com o Ministério da Saúde, as ampolas distribuídas possuem etanol farmacêutico.

A ação integra as medidas que a pasta vem adotando diante dos casos suspeitos registrados no país.

Até agora, os dois casos monitorados foram descartados laboratorialmente, segundo informou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, à coluna Igor Gadelha.

Casos investigados

O primeiro caso investigado no DF foi do cantor Gustavo Hungria. O artista foi internado na quinta-feira (2/10) no Hospital DF Star, onde passou por sessões de hemodiálise. Ele recebeu alta nesse domingo (5/10), após apresentar melhora no quadro clínico.

Já o segundo caso é de um homem de 47 anos, identificado pelas iniciais C.S.S., que está internado na UTI do Hospital de Base em estado grave e intubado.

Ele iniciou o tratamento na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Brazlândia na sexta-feira (3/10) e, após a realização de exames, foi constatado que o paciente sofreu um AVC hemorrágico extenso.

Fiscalização da Vigilância Sanitária

Entre sábado (4/10) e domingo (5/10), equipes da Vigilância Sanitária fiscalizaram 49 estabelecimentos em Sobradinho e Sobradinho II.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde, sete comércios foram autuados. Ao todo, 508 litros de bebidas foram apreendidos.

Ao longo de 2025, a Vigilância Sanitária apreendeu 896 litros de produtos clandestinos em todo DF, em 1.342 fiscalizações, que resultaram em 161 autuações.

A Secretaria de Saúde informou que vai seguir um cronograma intensificado nos próximos dias, alcançando diversas regiões administrativas, como Ceilândia, Vicente Pires, Sobradinho, São Sebastião, Planaltina e Santa Maria.