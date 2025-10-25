25/10/2025
Invasão alien? Nasa ativa protocolo de defesa devido a cometa 3I/Atlas

Invasão alien? Nasa ativa protocolo de defesa devido a cometa 3I/Atlas

A Nasa ativou o protocolo de defesa planetária devido a comportamentos incomuns do cometa 3I/Atlas. A decisão foi motivada pela divulgação de um comunicado técnico do Minor Planet Center (MPC) de Harvard. O documento foi divulgado na última terça-feira (21/10) e levanta preocupações sobre as características do objeto.

No aviso, o MPC afirma que irá realizar um workshop para aprimoramento de técnicas de medição orbital, com foco no cometa 3I/Atlas. O objetivo é aprimorar as investigações dos atributos e comportamentos do corpo celeste, além de ser preparar para responder possíveis ameaças vindas do espaço.

Os treinamentos serão realizados de 27 de novembro a 27 de janeiro de 2026. Interessados em participar do evento devem se inscrever até 7 de novembro.

O MPC de Harvard faz parte da organização operada pela União Astronômica Internacional (IAU), além de ser financiado pela Nasa. A entidade opera coletando e calculando dados sobre cometas, asteroides e outros planetas menores.

Cometa 3I/Atlas é invasão alien?

Detectado em junho pelo telescópio do projeto ATLAS e posteriormente confirmado pela Nasa em julho como um cometa, o 3I/Atlas tem mobilizado a comunidade científica por ter características peculiares, como comportamento e composição química incomuns.

Um pequeno grupo de cientistas afirma que o objeto pode ser uma nave alienígena. Por outro lado, a maioria dos especialistas refuta a ideia, destacando que o 3I/Atlas tem todas as características de um cometa e é apenas um exemplar mais veloz.

O corpo celeste é considerado o maior e mais antigo a passar próximo à Terra, podendo ser datado de até antes do nascimento do Sol. Ele é originário de um sistema estelar fora do nosso e ainda desconhecido. Por isso, ele é classificado como um cometa interestelar.

O 3I/Atlas é apenas o terceiro objeto conhecido fora do Sistema Solar que passa perto do nosso espaço celeste.

