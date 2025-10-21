Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial

A atriz Giovanna Antonelli e a franquia GioLaser, rede de depilação a laser que leva seu nome, se tornaram rés em um novo processo judicial. A ação foi movida por Jhenifer Cristina Ferreira e seu pai, Sebastião André de Lima Lopes, que afirmam ter sido prejudicados após o encerramento das atividades de uma unidade da marca.

Segundo o processo, ao qual a coluna Fábia Oliveira teve acesso, Jhenifer adquiriu um pacote de 10 sessões de depilação, no valor de R$ 1,4 mil, parcelado em 12 vezes, utilizando um cartão emitido pela própria loja em nome de seu pai. Após apenas duas sessões, a unidade encerrou as atividades sem aviso prévio.

Ao tentar transferir o tratamento para outra filial, a cliente foi informada de que os pagamentos continuariam sendo cobrados, mesmo sem a continuidade dos serviços. Sentindo-se lesado, Sebastião registrou um boletim de ocorrência por estelionato, alegando ter sido vítima de um golpe.

💰 Indenização e pedido judicial

Na ação, pai e filha pedem que Giovanna Antonelli e a GioLaser sejam condenadas a pagar uma indenização de R$ 50 mil por danos morais, além da devolução dos R$ 1,4 mil referentes às sessões não realizadas.

Os autores sustentam que a atriz, por ter sido garota-propaganda e ex-sócia da marca, deve ser responsabilizada solidariamente.

🕵️‍♀️ Casos anteriores e investigações

Essa não é a primeira vez que o nome de Giovanna aparece ligado a processos envolvendo a GioLaser. De acordo com a coluna Dinheiro & Negócios, do Metrópoles, a atriz e Carla Sarni, CEO do Grupo Salus (controlador da rede), são investigadas em dois inquéritos do Ministério Público de São Paulo.

As apurações investigam suspeitas de propaganda enganosa, concorrência desleal e possível esquema de pirâmide financeira.

Em nota, a defesa de Giovanna Antonelli afirmou que a artista apenas cedeu sua imagem e detinha participação minoritária na franqueadora, sem qualquer envolvimento direto na gestão dos negócios.

Fonte: Coluna Fábia Oliveira / Metrópoles / Ministério Público de São Paulo

