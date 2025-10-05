Investigado na Farra do INSS celebrou ganhos na igreja: “Mão de Deus”

Em um culto na igreja evangélica Sete Church, o empresário Felipe Macedo Gomes, investigado pela Polícia Federal (PF) por participação nas fraudes contra aposentados que foram vítimas da Farra do INSS, comemorou o sucesso de seus negócios e citou os sócios Américo Monte e Anderson Cordeiro, que assistiam ao testemunho de Gomes ao lado de sua esposa (foto em destaque).

No evento, em junho de 2024, ele contou como se converteu à religião evangélica e disse que o sucesso nos negócios começou a partir de setembro de 2022, quando ele teria começado a pagar o dízimo, estimulado por sua cunhada. Foi naquele mesmo ano, 2022, que a Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), da qual era presidente, celebrou acordo com o INSS para fazer descontos sobre aposentadorias.

“Ela [cunhada] falou assim: ‘eu faço um desafio com você (sic). Você tem vários negócios, pega o seu menor negócio, aquilo que te rende menos, e você começa a dizimar’. Eu falei: ‘ah, tá bom’. Aí eu fiz. Isso foi em setembro de 2022, dois meses depois naquele contrato eu tive um aumento de 25% da minha receita. Eu vi a mão de Deus e aí eu comecei a entender o que é o dízimo”, disse Felipe Gomes no culto, realizado na igreja em Alphaville, na Grande São Paulo.

A Farra do INSS foi revelada pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Foi com base nelas que a Polícia Federal iniciou as investigações que resultaram na Operação Sem Desconto, deflagrada em abril deste ano. O escândalo levou às quedas do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e do ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Segundo dados da Controladoria-Geral da União (CGU), a Amar Brasil faturou R$ 143,2 milhões com descontos de aposentados, entre 2022 e junho de 2024. Em março de 2022, Gomes assinou o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o INSS que autorizou os descontos. No primeiro ano, a entidade arrecadou pouco mais de R$ 1 milhão, mas o negócio decolou nos anos seguintes.

Sócios em oração

Na igreja Sete Church, do pastor Cesar Belluci, Felipe Gomes relatou as dificuldades que encontrou na trajetória de empreendedor, mas que manteve a fé e o pagamento dos dízimos, mesmo quando estava no “cheque especial” e, por isso, foi recompensado com uma fortuna nos anos seguintes. Em uma de suas falas, ele citam os sócios Anderson Cordeiro e Américo Monte, que comandaram outras entidades da Farra do INSS.

“A vida do empresário aqui no Brasil é meio difícil, né? […] A gente tem bastante funcionário, graças a Deus, e a gente ficava muito preocupado por conta deles, mas eu o Anderson [Cordeiro] e o Américo [Monte], naquele momento, a gente não pensou em murmurar, mas a gente dobrou o nosso joelho, a gente fazia oração de madrugada no escritório. […] Deus falava que ia dar vitória, mas a gente não entendia […] eu sou dizimista da casa, e hoje trouxe meus sócios, que são dizimistas também”, contou.

“Assim que a gente recebe nossos recursos, a gente faz o nosso dízimo, a gente ora os três juntos, liga pro Apóstolo e pede para ele orar. […] E aquele dízimo, que era parte menor do menor negócio da minha vida, hoje ele é 40 vezes maior do que o meu primeiro dízimo colocado nesse altar”, acrescentou.

Como mostrou o Metrópoles neste domingo (5/10), Felipe Macedo Gomes, Américo Monte e Anderson Cordeiro são sócios de Igor Delecrode, dono de uma empresa usada para fraudar a verificação biométrica de aposentados nos descontos associativos. Eles controlavam quatro entidades da Farra do INSS e ostentam uma vida de luxo.

A reportagem procurou os empresários por meio de suas defesas e empresas, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.