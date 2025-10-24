24/10/2025
“iPhone calibre .380”: homem é preso com arma disfarçada de celular

“iphone-calibre.380”:-homem-e-preso-com-arma-disfarcada-de-celular

Um homem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar de São Paulo na noite da última quinta-feira (23/10) suspeito de fabricar uma arma de fogo caseira no município de Roseira, interior do estado.

Um detalhe chamou atenção das autoridades: a arma tinha formato de aparelho celular com o intuito de despistar os agentes.

Veja:

A ocorrência teve início após a equipe policial identificar um veículo suspeito durante patrulhamento e notar que um objeto foi arremessado pela janela.

O carro foi abordado e, segundo o boletim de ocorrência, o objeto arremessado se tratava de um armamento artesanal que simulava um celular. A arma de calibre .380 tinha capacidade para dois disparos.

O suspeito foi levado à Delegacia Seccional de Guaratinguetá e o caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

