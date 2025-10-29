“Iria enlouquecer”, desabafa Alexandre Nero sobre exaustão após gravações de “Vale Tudo”

Alexandre Nero participou do programa “Sem Censura”, transmitido na TV Brasil, nesta terça-feira (28/10). O ator de 54 anos contou que enfrentou um período de grande desgaste físico e emocional durante as gravações da novela da Globo, o remake de “Vale Tudo”. Ele admitiu que o ritmo acelerado da produção, o deixou exausto e confessou que iria enlouquecer, se tivesse continuado naquela rotina.

“Eu ia enlouquecer, eu já tenho dificuldade, e falei vou dar pane, preciso parar”, desabafou Alexandre Nero, admitindo que precisava do momento atual de descanso para relaxar a mente de todas as ocupações, principalmente na vida artística.

Durante a entrevista, Nero explicou que só conseguiu se recuperar após tirar um tempo de descanso quando o trabalho terminou. Vale lembrar, que somente na Globo, o ator participou de muitas obras, uma atrás da outra, como: “No Rancho Fundo“, “Guerreiros do Sol” e “Travessia“.

O mesmo agradeceu os convites que continua recebendo, porém ele optou por dizer não para muitas propostas, pois a prioridade atual é descansar.

Importância do papel

Apesar do cansaço, o ator ressaltou a relevância de participar de um clássico da televisão brasileira como “Vale Tudo”. Ele destacou que a experiência de fazer parte desse enredo, marcou sua trajetória, mesmo diante da pressão de ser um remake de uma novela que fez muito sucesso e a comparação seria inevitável. Nero ainda afirmou que a exaustão foi compensada pela resposta positiva do público.