29/10/2025
Universo POP
“Iria enlouquecer”, desabafa Alexandre Nero sobre exaustão após gravações de “Vale Tudo”

Escrito por Portal Leo Dias
Alexandre Nero participou do programa “Sem Censura”, transmitido na TV Brasil, nesta terça-feira (28/10). O ator de 54 anos contou que enfrentou um período de grande desgaste físico e emocional durante as gravações da novela da Globo, o remake de “Vale Tudo”. Ele admitiu que o ritmo acelerado da produção, o deixou exausto e confessou que iria enlouquecer, se tivesse continuado naquela rotina.

“Eu ia enlouquecer, eu já tenho dificuldade, e falei vou dar pane, preciso parar”, desabafou Alexandre Nero, admitindo que precisava do momento atual de descanso para relaxar a mente de todas as ocupações, principalmente na vida artística.

Durante a entrevista, Nero explicou que só conseguiu se recuperar após tirar um tempo de descanso quando o trabalho terminou. Vale lembrar, que somente na Globo, o ator participou de muitas obras, uma atrás da outra, como: “No Rancho Fundo“, “Guerreiros do Sol” e “Travessia“.

O mesmo agradeceu os convites que continua recebendo, porém ele optou por dizer não para muitas propostas, pois a prioridade atual é descansar.

Importância do papel

Apesar do cansaço, o ator ressaltou a relevância de participar de um clássico da televisão brasileira como “Vale Tudo”. Ele destacou que a experiência de fazer parte desse enredo, marcou sua trajetória, mesmo diante da pressão de ser um remake de uma novela que fez muito sucesso e a comparação seria inevitável. Nero ainda afirmou que a exaustão foi compensada pela resposta positiva do público.

