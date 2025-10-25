25/10/2025
Irlanda elege Catherine Connolly como nova presidente com vitória esmagadora

A parlamentar Catherine Connolly, de 68 anos, conquistou uma vitória expressiva nas eleições presidenciais deste sábado (25)

A Irlanda acaba de eleger uma presidente de esquerda pela primeira vez em sua história recente. A parlamentar Catherine Connolly, de 68 anos, conquistou uma vitória expressiva nas eleições presidenciais deste sábado (25), obtendo 63,4% dos votos e derrotando a ex-ministra conservadora Heather Humphreys, que ficou com 29,5%.

Reconhecida por sua postura independente, feminista e crítica à União Europeia, Connolly foi apoiada por partidos progressistas/Foto: Reprodução

Reconhecida por sua postura independente, feminista e crítica à União Europeia, Connolly foi apoiada por partidos progressistas e contou com forte adesão de jovens e setores insatisfeitos com a política tradicional irlandesa. Embora o cargo de presidente seja em grande parte simbólico, o resultado é interpretado como um recado contundente à coalizão de centro-direita que atualmente governa o país.

Durante o discurso da vitória, no Castelo de Dublin, Connolly afirmou que pretende conduzir um mandato pautado pela escuta e pelo diálogo.

“Serei uma presidente que ouve, que reflete e que fala quando necessário. Juntos, podemos moldar uma nova República que valorize a todos”, declarou.

A vitória de Connolly marca um momento histórico para a esquerda na Irlanda e reflete uma tendência observada em outras partes da Europa: o fortalecimento do debate sobre justiça social e igualdade, em contraposição ao crescimento da extrema-direita no continente.

