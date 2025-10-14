Irmã chora ao falar sobre morte de Felipe Selau, ex-Malhação; assista

A jogadora de futebol Priscila Back Selau, irmã do ator Felipe Selau, que integrou o elenco da novela Malhação em 2014, se pronunciou nas redes sociais na tarde desta terça-feira (14/10), após a morte do artista. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento, localizado em São Paulo. Muito abalada, ela deu detalhes do ocorrido.

Leia também

Detalhou

Priscila, que é contratada do Cruzeiro, gravou um vídeo no aeroporto, enquanto aguardava para embarcar para São Paulo. Em seu relato, a jogadora afirmou que o irmão já vinha apresentando um comportamento estranho desde semana passada, quando ficou dias sem aparecer no trabalho.

“Semana passada, o chefe dele me mandou mensagem no Insta pedindo meu número, na mesma hora ele me ligou, me perguntando se eu sabia alguma coisa do Fê porque ele já estava desde o dia anterior tentando falar e não respondia. Ele tinha ido no apartamento dele, bateu lá e ninguém respondeu”, comentou.

Segundo a jogadora, um chaveiro foi chamado para entrar no apartamento do irmão. “Falei com outro amigo do Fê, consegui liberar pra ele subir, consegui liberar o chaveiro. Quando o chaveiro entrou, o meu irmão estava deitado na cama dormindo, na verdade estava dopado, não conseguia parar acordado. Ele foi melhorando aos poucos e voltando ao normal”.

Apesar da melhora, no último fim de semana o ator e produtor voltou a ter o mesmo comportamento. Ele chegou, inclusive, a deixar de responder mensagens de familiares. “No final de semana agora, aconteceu de novo. No sábado ele falou com minha mãe, tava bem falou que ia no teatro. Só que domingo a mãe não conseguiu mais falar com ele, nem chegava mais mensagem pra ele”, comentou.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Felipe Selau

Reprodução/Redes sociais 2 de 7

Felipe Selau

Reprodução/Instagram @felipe.ceu 3 de 7

Felipe Selau e a irmã, Pri Back

Reprodução/Instagram @priibackselau 4 de 7

Felipe Selau

Reprodução/Instagram @felipe.ceu 5 de 7

Felipe também participou do MasterChef, em uma edição especial do MasterChef Brasil

Reprodução/Instagram @felipe.ceu 6 de 7

Ex-Malhação foi encontrado morto em casa

Reprodução/Instagram @felipe.ceu 7 de 7

Ele tinha 31 anos

Reprodução/Instagram @felipe.ceu

Novo sumiço

Uma funcionária do prédio onde Felipe Selau morava foi acionada e chegou a bater na porta do artista. “Pedi pra recepcionista do prédio dele bater na porta, ela bateu e alguém respondeu, perguntando quem era”, comentou Priscilla, que ficou um pouco mais aliviada de ver que o irmão estava bem.

No entanto, nesta terça-feira (14/10), a família foi surpreendida com um novo sumiço do ator. “Mas hoje a gente continuava sem resposta. Chamamos novamente um chaveiro e quando ele entrou, não conseguiu empurrar a porta porque meu irmão estava caído na porta”, disse a jogadora, emocionada.

Na casa, foram encontrados antidepressivos. “Chamaram os bombeiros, a polícia, e quando entraram, meu irmão já estava sem vida. Fizeram a perícia, encontraram algumas coisas no apartamento dele, inclusive antidepressivo, só que não sei o que aconteceu”, completou.

Além de Malhação, da TV Globo, Felipe Selau também participou do MasterChef durante uma temporada especial do reality culinário, realizada durante a pandemia.