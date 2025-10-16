16/10/2025
Irmã de Felipe Selau, ex-Malhação, mostra última foto ao lado do ator

Escrito por Metrópoles
Amigos e familiares se despediram de Felipe Selau, ex-ator de Malhação, na quarta-feira (15/10). Após o velório e sepultamento, Priscila Back Selau, irmã do rapaz e jogadora do Cruzeiro, que estava fazendo aniversário no mesmo dia, recordou alguns momentos ao lado dele.

“Nossa última foto”, escreveu ela na legenda de um clique, usando um emoji com carinha de choro. Em seguida, ela compartilhou outro registro de Felipe Selau.

Em outra postagem, a atleta mostrou a mesa de trabalho do irmão: “Sua mesa na Chili [Beans, onde trabalhava] tá colorida do jeito que você gosta”, comentou.

Empresa lamenta a morte

A Chilli Beans emitiu uma nota de pesar pela morte de Felipe Selau, ator e ex-Malhação. O jovem, que foi encontrado sem vida em seu apartamento, em São Paulo, trabalhava na empresa como produtor executivo.

“É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido amigo Felipe ‘Céu’ Selau, produtor executivo da Chilli Beans. Felipe foi talento, arte e luz em vida, espalhando suas cores, criatividade e alegria por onde passava”, dizia o texto postado pela marca nas redes sociais.

O profissional

Em seguida, a empresa elogiou o profissional e reforçou que tem prestado apoio e suporte à família de Felipe Selau.

“Seu olhar disruptivo sobre o mundo e sua trajetória profissional magnética permanecerão marcados em nossa memória e em nossa história. Em respeito a este momento de dor pedimos que seja respeitado o luto da família e amigos. Reforçamos que estamos dando todo o suporte e apoio necessário para a família neste momento e manifestamos todo nosso carinho, apoio e gratidão. Agradecemos por tudo, Fe”, encerrou.

A morte de Felipe Selau

O ator e produtor Felipe Selau, que integrou o elenco da novela Malhação em 2014, foi encontrado sem vida em seu apartamento em São Paulo. A informação foi confirmada pela irmã do artista, Priscila Back Selau, jogadora do Cruzeiro.

Em seu perfil no Instagram nessa terça-feira (14/10), a atleta gravou um vídeo afirmando que o irmão foi encontrado por um amigo em seu apartamento. Uma perícia foi realizada no local, e as autoridades encontraram antidepressivos na residência. A causa da morte ainda é investigada.

