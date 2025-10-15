Irmã de Felipe Selau relata detalhes sobre a descoberta do corpo do ator

Na última quarta-feira (14/10), Priscila Back Selau, irmã do ator e produtor Felipe Selau, usou as redes sociais para compartilhar os detalhes da sequência de eventos que levou à descoberta do corpo do artista em seu apartamento, na capital paulista.

A família e os amigos perderam o contato com o rapaz no último fim de semana, o que acabou gerando preocupação. A jogadora relatou que o alerta inicial veio no domingo (12/10), quando a mãe tentou se comunicar com o ator sem sucesso, notando que ligações e mensagens não chegavam mais.

Logo depois, a preocupação se intensificou na segunda-feira (13/10). “Mandei mensagem para a recepcionista do apartamento dele. Ela disse que não tinha visto ele o dia inteiro”, contou. A princípio, houve um alívio temporário, mas Priscila pediu que uma recepcionista subisse ao andar e, ao bater na porta, ouviu uma voz perguntando quem era.

“Pensei: ‘se ele respondeu, é porque está bem’. Aí fui dormir”, disse a jogadora. No entanto, sem resposta na manhã seguinte, a família acionou um chaveiro. Foi nesse momento que a tragédia foi confirmada: “Ele entrou e não conseguiu empurrar a porta porque meu irmão estava caído atrás dela”, relatou Priscila.

O Corpo de Bombeiros e a polícia foram chamados ao local e constataram o óbito. Durante a perícia no apartamento, foram encontrados medicamentos antidepressivos, embora as circunstâncias exatas da morte permaneçam um mistério — especialmente por causa da informação de que a recepcionista teria ouvido o ator responder no dia anterior.

“Se a recepcionista ouviu alguém perguntando quem era, a gente não entende o que realmente aconteceu”, desabafou Priscila. A irmã ainda revelou que o chefe de Felipe já havia tentado alertar a família dias antes devido à dificuldade em contatá-lo. Até o momento, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) não divulgou informações sobre o andamento das investigações do caso.