Irmã de MC Daniel e Lorena Maria trocam farpas na web: “Pulou de funkeiro em funkeiro”

A cantora Alicia X, irmã de MC Daniel, rebateu as declarações da influenciadora Lorena Maria na madrugada desta terça-feira (27/10), após ser acusada de depender financeiramente do funkeiro. A troca de farpas começou quando Alicia criticou a ex-cunhada nas redes sociais, afirmando que ela teria se recusado a amamentar o filho, Rás, atualmente com 8 meses.

“Quem ama o fruto não pede ainda na maternidade pra médica se tem alguma injeção pra dar nos seios pra tirar o leite, porque não quer amamentar seu bebê. Tomem cuidado em acreditar em tudo que sai na internet. Toda história tem dois lados, mas Deus é justo. Uma hora ou outra vão descobrir exatamente quem ela é!”, escreveu Alicia, dando início à troca de farpas.

Lorena reagiu pouco depois, negando as acusações e afirmando que a decisão de não amamentar foi tomada por razões médicas. “Eu sabia que ele ia tentar usar de tudo pra me prejudicar. Primeiro, que eu saiba, não existe injeção pra isso. Segundo, que a decisão sobre o corpo da mulher que gerou um filho, é dela! Terceiro que não pude amamentar, porque a dose do remédio antidepressivo tinha sido aumentada. Mas é óbvio que tem que defender né?! Precisam dele”, publicou a influenciadora em seus Stories.

Alicia voltou a se manifestar, negando depender financeiramente do irmão e alfinetando a ex-cunhada. “Finalizando o assunto: me sustento desde 2019, antes do meu irmão fazer dinheiro com a música. Eu já vivia do meu trabalho. Nunca precisei de um real dele pra nada. Aliás, não fui eu que pulei de funkeiro em funkeiro para estar na mídia”, disparou.

Entenda o caso

Na última semana, a influenciadora Lorena Maria abriu o jogo sobre a relação financeira que manteve com MC Daniel após o fim do namoro. Em um longo desabafo nos Stories do Instagram, ela relatou que vem arcando sozinha com quase todos os custos do filho, Rás, e afirmou que o cantor teria se recusado a pagar por um motorista e um segurança.

O desabafo aconteceu um dia depois do portal LeoDias noticiar com exclusividade que Lorena estaria prestes a recorrer à Justiça para cobrar o cumprimento das responsabilidades financeiras do funkeiro. Em resposta, MC Daniel declarou que desembolsa cerca de R$ 38 mil por mês com as despesas do filho.

Pouco depois, Lorena voltou a se pronunciar, detalhando o que, segundo ela, realmente acontece desde o nascimento da criança. “Já que o outro quer tentar se provar de qualquer jeito. Vou ser um pouco mais específica: desde o nascimento do Rás eu dou conta de tudo sozinha e puérpera”, iniciou.

A influenciadora contou que o imóvel em que vive com o filho foi alugado por Daniel quando ainda formavam uma família, e que o contrato a impede de sair antes do prazo sem pagar multa. “Ele alugou essa casa para morarmos em família e ela tem um contrato. Se saio antes, é multa. A única coisa que pedi foi para ele começar a pagar a babá, porque, mesmo eu puérpera e sem trabalhar, estava pagando babá, a funcionaria da casa — onde ele levava 500 pessoas —, compras, custos da casa, farmácias do Rás (fraldas, leite, etc.), vacina, pediatra, médico, etc.”, detalhou.

Lorena afirmou ainda que o cantor só começou a contribuir com o salário da babá recentemente, depois que ela insistiu na necessidade do apoio para poder retomar o trabalho.

Em seguida, ela rebateu a fala do funkeiro sobre o valor mencionado. “Os 38 mil que ele fala é o total da casa que ele alugou para família morar, com [o salário da] babá que ele começou a pagar, e é só isso!”, afirmou.

A influenciadora também explicou que, até então, havia aceitado manter um acordo informal com o ex. “Eu tinha concordado, porque eu posso e dou tudo de melhor para o meu filho. Foi pedido todo esse tempo para eu não ir para o jurídico e eu aceitei”, contou.

Segundo ela, o impasse começou quando pediu ao cantor um motorista para situações pontuais e um segurança para acompanhar o bebê em consultas e passeios. O pedido teria sido negado. “Além de querer diminuir o valor do que ele paga diretamente nas duas coisas que paga para o filho. E, por isso, decidi ir para o jurídico”, acrescentou.

De acordo com Lorena, MC Daniel teria demorado cerca de um mês para dar uma resposta e, nesse tempo, teria tentado reduzir o valor da contribuição. Fontes próximas ao casal afirmam que a tensão entre eles aumentou após rumores de que a influenciadora estaria se envolvendo com o modelo Jesus Luz, o que teria irritado o funkeiro.

Encerrando o desabafo, Lorena enviou um recado direto ao ex. “Nunca te pedi nada e dizia que não podia te ensinar. Você é um homem velho, pai e tem que aprender sozinho! Dar naturalmente as coisas para o seu filho, sem achar que a fralda vai ser pra eu usar! Lamentável! O problema não é errar, é achar que está certo e não conseguir mudar nunca! Me deixa em paz que tudo precisa ser resolvido com a lei e com o devido respeito! Quem ama o fruto não machuca a árvore”, finalizou.