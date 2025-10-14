Irmã de vítima do incêndio na Boate Kiss morre em acidente no RS

A médica Débora Dias de Campos, de 39 anos, morreu após seu carro bater contra um caminhão em Candelária, na Região dos Vales, Rio Grande do Sul, nessa segunda-feira (13/10). Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Débora perdeu a irmã, Michéli Dias de Campos, de 18 anos, no incêndio da Boate Kiss.

Relembre o caso

O incêndio na boate Kiss aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria (RS).

Ao todo, 242 pessoas morreram na tragédia e outras 636 ficaram feridas.

A maioria das vítimas morreram por asfixia, depois de inalar uma fumaça tóxica, causada pelo contato do fogo com uma espuma que revestia o teto do palco onde a banda se apresentava.

As vítimas ficaram presas entre as chamas e a fumaça tóxica, já que o espaço não possuía saída de emergência.

Débora era médica gineco-obstetra e atuava na Secretaria Municipal de Saúde de Júlio de Castilhos. A Prefeitura emitiu uma nota em que lamentou a situação e afirmou que a ausência da profissional “deixa uma lacuna irreparável”.

“A Dra. Débora atuava com dedicação na Secretaria Municipal de Saúde, sendo referência no cuidado à saúde da mulher e contribuindo significativamente para o bem-estar da comunidade castilhense”, informou a prefeitura.

Leia também

Eles acrescentaram que, na tarde desta terça-feira (14/10), não haverá atendimento na Policlínica Central, “em razão do luto”, sendo retomado apenas nesta quarta-feira (15/10).