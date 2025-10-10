Irmã de Zé Felipe comemora o aniversário na mansão de Virginia

Virginia Fonseca comemorou nesta sexta-feira (10/10) o aniversário de 34 anos de Monyque Isabella Costa, irmã do ex-marido da apresentadora, Zé Felipe. A influenciadora recebeu a ex-cunhada em sua mansão em Mangaratiba (RJ), onde compartilhou os registros do parabéns pela manhã nas redes sociais.
“Isa Costa do agro, amo você muito! Que Deus abençoe sua vida sempre, te desejos as MELHORES coisas do MUNDO”, dedicou à agrônoma em uma publicação na noite desta sexta (10).
Virginia comemora o aniversário da ex-cunhada, Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe
Virginia comemora o aniversário da ex-cunhada, Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe
Detalhe em buquê recebido por Virginia entregaria que foi Vini Jr. que enviou as flores à influenciadora
Margareth Serrão e William Gusmão elogiaram a postura de Virginia Fonseca
Vini Jr. e Virginia Fonseca
Após polêmica com Vini Jr., mãe e irmão exaltam maturidade de Virginia Fonseca
Monyque é a filha mais velha do cantor sertanejo Leonardo e vive uma vida longe dos holofotes. Ela dedica-se à agronomia no campo e aos cuidados da propriedade da família, a Fazenda Talismã.
A dupla aproveitou o dia na mansão da influenciadora em Mangaratiba (RJ). Pela manhã, antes de mostrar que recebeu um polêmico buquê de flores, Virginia compartilhou os parabéns da ex-cunhada, e pela noite, dedicou uma mensagem à irmã do cantor.
