28/10/2025
Universo POP
Irmã de Zé Felipe explica motivo de não ter ido à festa de aniversário de Maria Flor

Escrito por Portal Leo Dias
irma-de-ze-felipe-explica-motivo-de-nao-ter-ido-a-festa-de-aniversario-de-maria-flor

A irmã de Zé Felipe, Jéssica Beatriz Costa, explicou em uma rede social, na última segunda-feira (27/10), o motivo de não ter ido à festa de 3 anos de sua sobrinha, Maria Flor, ocorrida na semana passada. Segundo ela, já tinha comprado uma passagem para viajar e afirmou que foi, sim, convidada, afastando qualquer indício de uma má relação com Virginia Fonseca, que se separou do cantor em maio deste ano.

Jéssica, que está em Madri, na Espanha, por um story no Instagram, respondeu a uma pergunta: “Nós não fomos ao aniversário da Maria Flor porque geralmente eles sempre faziam [a festa] no dia, e o aniversário da Maria Flor é dia 22, eu pensei que ia ser no dia, não sabia que seria no dia 23. Como eu já tinha comprado minha passagem pro dia 23, não deu pra ir. Mas fomos convidados, sim.”

Veja as fotos

Reprodução Instagram/ montagem
Jéssica Beatriz Costa e Maria FlorReprodução Instagram/ montagem
Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos
Reprodução/ Instagram
Jessica Beatriz revela desejo de ter mais um filhoReprodução/ Instagram

Ela contou que a viagem em questão, com a família, estava planejada desde julho deste ano de 2025. A influenciadora ainda deixou claro que ela foi quem pagou todos os custos do deslocamento.

Sua sobrinha, Maria Flor, completou 3 anos em uma linda e luxuosa festa na última quinta-feira (23/10), em Goiânia, Goiás. O tema foi Cinderela.

